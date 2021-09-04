3名長榮機師日前爆出「突破性感染」，加上其中1人的兒子確診，讓國內好不容易趨緩的疫情再度陷入恐慌。知名命理師詹惟中日前在節目中，透過撲克牌占卜來分析臺灣下半年的國運，其中他便提到「9月」將是最大關鍵，只要能夠度過，臺灣便能漸入佳境。

詹惟中3日在《新聞挖挖哇》節目當中，抽出了6張撲克牌來占卜臺灣下半年的國運，其中國曆7月時他抽到了黑桃10，認為這段期間在政令上會有糾葛、對立；國曆8月則是梅花3，代表人民的想法與災情並未好轉，民不聊生。

命理專家詹惟中大膽預言，明年底很有可能全球解封。(圖/中時資料照片)

詹惟中續指，到了國曆9月，臺灣將開始漸入佳境，不論是經濟、民生、生活品質或商業運作，都會遇上很多的貴人，許多國家也會給予臺灣支持，帶來一道非常強的曙光。國曆10月抽到紅心K，意味著各國、各領域的強人會挺身而出支持臺灣，且國內對疫情更抱著很大的希望。

到了國曆11月，詹惟中抽到了紅心8，他對此分析，大家彼此的忌妒、憤怒及對立都會降到最低，心情也比較不會那麼浮躁。12月則是黑桃J，代表「某個施政」有了很好的明確方向，會帶給大家更多的安全感。