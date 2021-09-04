全球新冠疫情持續延燒，變種病毒層出不窮，傳染力一個比一個還要強悍，近期有研究指出，由於寵物也會染疫，因此確診的人應該避免與寵物接觸，保護寵物的同時，也預防二次感染的風險，而在寵物中，貓又比狗更容易感染新冠疫情。

《每日鏡報》報導，荷蘭研究針對有確診者的家庭研究表明，貓比狗還要更容易感染新冠疫情，研究中有約三分之二的貓採檢呈陽性反應，而狗則僅有43%呈現陽性反應。

在確診的寵物狗中，有一半出現食慾不振和精力疲弱的症狀，而有部分則有咳嗽、腹瀉的症狀；在確診的寵物貓裡面，有約40%出現呼吸困難且流鼻涕的症狀，其中有3隻為重症。

烏特勒支大學（Utrecht University）博士Els Broens表示，最大的隱憂並不是寵物染疫後的健康安危，它們多為無症狀或輕症感染，最大的風險在於它們很有可能成為潛伏病毒帶原者，並二次傳染給飼主。

加拿大1份分別針對156隻狗和154隻貓的研究表明，睡在飼主床上的貓更有可能受到感染；加拿大貴湖大學教授Dorothee Bienzle表示，如果飼主確診，傳染給寵物的可能性非常的高。

此外，2項發表於歐洲臨床微生物學和傳染病學會（ECCMID）的研究皆表明，「貓更容易感染新冠病毒，尤其是那些睡在主人床上的貓」、「如果你感染新冠病毒，建議你應該離你的寵物遠一點，且不要讓它們進你的房間」。