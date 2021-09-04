大陸直播主劉杰銘昨晚PO片怒控香港「不老女神」耍大牌，兩人合作直播帶貨才半小時，對方就突然中斷直播離場，事後更在化妝間指責他懂不懂規矩，令他相當委屈，即便知道會自斷財路，也要PO片將對方惡劣行徑全公開。未料劉杰銘今(4日)一大早又突然將影片刪除，還向所有被他影響到的人對不起，坦言他現在已經失業了。

劉杰銘昨晚在社群網站PO片訴委屈，大爆因為不老女神直播帶貨耍大牌，讓他不僅工作臨時被取消，工作沒了不打緊，事後還被不老女神叫到化妝間質問：「你懂不懂規矩？你說話這麼難聽，你一上來你就衛生巾衛生巾(衛生棉)，你說話說這麼難聽！」更不滿劉杰銘稱她不老女神，「你可以叫我的名字，為什麼要叫我不老女神？」

正當網友還在出征香港美魔女溫碧霞之際，劉杰銘今早卻突然將爆料影片刪除，更在新發布的影片中向大家道歉，表示他做直播2年多，什麼事情沒有遇過，想想這件事不是什麼大事，誰的工作又能一帆風順呢？還透露他現在已經失業了。

劉傑銘這部道歉影片再次引發網友熱議，「淩晨看到就知道早上會刪，資本玩不起」、「你是被威脅了嗎」、「劃重點:失業了」、「所以結果就是失業了，太慘了」，對此劉傑銘也坦白下架影片的原因，「出於人情隱藏了，不想給別人找麻煩，雖然受委屈的是我。」