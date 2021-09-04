女星歐陽娜娜的父母親是資深藝人歐陽龍和傅娟，從小至今一舉一動都因「星二代」身份受放大檢視，小至換髮型大至休學，都會引起網友熱議；近年來歐陽娜娜把工作重心放在大陸，甜美形象加上音樂實力讓她擁有不少粉絲，但最近卻被路人直擊，現身機場時身邊保鑣動手推人，周圍人潮卻不多，陣仗不小也被揶揄「面子真大」。

上個月才滿21歲的歐陽娜娜，近年在大陸戲劇和綜藝方面都有繳出亮眼成績，所到之處難免擔心被有心人士騷擾，因此她出席公眾場所身邊有多名保鑣，保護她的安全；日前卻有網友PO出一段影片，指控娜娜的保鑣動手推粉絲，態度相當粗魯，引起熱烈討論。

有網友報料歐陽娜娜保鑣動手推粉絲。(圖/ 摘自微博)

沒想到歐陽娜娜遭揶揄，保鑣和工作人員加起來比粉絲和路人多。(圖/ 摘自微博)

爆料者表示，歐陽娜娜帶著多名保鑣和工作人員現身機場時，陣仗排場驚人，行進過程中一名身材壯碩的保鑣粗魯地推開粉絲，讓現場不少目擊者很傻眼；而影片和照片曝光後，有眼尖網友注意到，現場粉絲和路人加起來可能沒有歐陽娜娜一行人多，忍不住笑說「面子真大」、「沒有粉絲排場也有做好做滿」。

儘管有一些網友認為歐陽娜娜人氣根本沒大到要出動那麼多保鑣，但不少粉絲也跳出來緩頰，從影片中有發現路人一直拿著手機拍，多少也會造成歐陽娜娜不適，可能保鑣行為也不是故意不禮貌。