在美國當軍官或是當兵待遇如何？一位台灣到美國當軍牧的軍官說，如果是當了3年的全時軍官，月薪可以到9千多美元，如果是兵，月薪約5千美元左右，有些商店還會給10％ off的Military Discount。不過當軍官的前提是有美國公民身分。

一位由台灣赴美國的「康比」在直播中指出，他在美國愛德華空軍基地當「軍牧」，也就是軍隊的牧師，為軍人做心理輔導。他說，他在2018年加入美國空軍，到現在已經有3年時間，目前是Captain，也就是上尉。若是全時軍官，階級到O-3 Captain，月薪是9801元。

他表示，在美國當兵的第一個好處，就是收入穩定。他本身是Reserve Captain，也就是半職軍官，一個月去基地工作3天。但如果加入全職Active Duty，，收入非常穩定，除非做很離譜的事被軍隊開除，不然基本上一輩子不愁吃穿，退休還有退休金。

至於軍人的月薪多少？他表示，在網路上是可以查的到的。在Google搜尋「Military Benefits Info」，看到Military Pay/Calculator點進去。如果高中畢業加入空軍，還是菜鳥，一年年薪是6萬（美元，下同），一個月是5千元左右。要是做4年，若升到E-4，月薪就是6106元，在洛杉磯夠用了。若是做了3年的全時軍官，階級到O-3 Captain，月薪是9801元。

另外，如果要買房子，可以申請VA loan （Vateran Affair Loan），申請到就不必付頭期款，算一算可以省好幾千元甚至上萬。

另外，還有很多Military Discount，一些餐廳會給10% off，有些地方換機油會給15% off，家人去購物中心買包包也有10% off。有一次去拉斯維加斯賭場吃東西，餐廳給45% off。

他也提到，當兵在受訓時會變得更堅強，例如他在2019年、2020年去空軍基地受訓，第一天就被軍官罵，這些軍官不能打你碰你，但可以對你大吼大叫、羞辱你，在這種環境能夠不堅強嗎？

另外，體能訓練上，他受訓第一天就生病，且在清晨3點才到基地旅館，4點要起床，4點半跑5公里，吃飯10分鐘，跑完就上吐下瀉，整整兩個月狀態都不好。每天挨罵和體能訓練。不過受完訓後，不論在精神或體力上，都有進步。

最後，他認為，每個人多少希望對世界有所貢獻，心裡才會有滿足感。當某一個軍人因為他的專業輔導，生命被改變，帶給他很大的滿足。

他也回應網友詢問，在美國當軍官需要有美國公民身分，台灣人也可以當軍官(officer)，但是要放棄台灣國籍，空軍不接受雙重國籍，當兵 (enlisted)則需要有綠卡。英文至少要有高中程度的說寫讀，因為軍隊裡有英文的考試，英文不好不能申請。任何人包括軍官都必須受訓沒有例外。當軍牧必須要有宗教信仰，因為教會要幫軍牧寫推薦信。