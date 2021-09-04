國民黨市議員陳文政日前於市議會質詢時，針對疫情下餐飲業靠外送謀生，國內兩大外送平台手續費過高抽取35％至40％的服務費，業者幾乎是賣1份、賠1份，打算研擬自治條例來反制。市議員李中表示，雙北、桃園都有外送自治條例，但偏重勞動權益，台中要加速制訂自治條例，並加入公平交易精神。

陳文政指出，國內兩大外送平台權利金過高，外送平台對業者收取35％至40％服務費，店家叫苦說，一個100元的便當，如果有40元毛利被抽走35％就只剩5元毛利，這費用還沒扣掉營業成本，更何況許多店家毛利都不到40％，形同「賣1份、賠1份」。

李中說，外送平台抽成將導致餐飲業者處於極薄利潤或無利潤的狀態，業者為了維持生存就會調漲售價，這會帶動一連串的物價上漲，勢必得在食材或人事成本上有所調整，這將會影響消費者或員工的權益。

市議員陳文政於市議會質詢時，針對疫情下餐飲業靠外送謀生，打算研擬自治條例來反制。（陳世宗攝）

法制局長李善植表示，外送平台、餐廳都是業者，兩者之間是業者對業者的商業行為不適用消保法，之前公平交易委員會對兩家平台是否有獨占情形，但現在統一超商也加入外送行列，是否還屬於兩大獨占可再觀察，市場可能會被分散。

李中認為，即使兩家公司登記不在台中市，但中市訂自治條例就可要求他們遵守台中的相關規範。