桃園虎頭山垃圾掩埋場暗夜火警 火光直衝天際 23:022021/09/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容23:13)桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間21時46分接獲民眾報案發生火警，桃園市消防局第一大隊趕往處理，雖現場無人員傷亡、受困，但火勢兇猛，數公里外都能見到火光。 桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片） 桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片） 桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片） 桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場4日晚間發生火警。（翻攝照片） 桃園市消防局指出，現場為2堆廢棄床墊起火，無延燒之虞，21時46分抵達現場，22時22分控制火勢，現場派出58名消防員、21輛消防車、1輛救護車。 桃園茶室偽裝足底養生館 警查緝驚見「男客幫女服務生」按摩 新北嬤帶孫女失聯8天 桃園找到人 #火勢 #桃園虎頭山 #垃圾掩埋場 #沖天 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴防Delta病毒 鄭文燦提7大防線檢視 11:082021/09/04 生活 發110萬筆細胞簡訊引恐慌 桃園市府：有症狀就去篩檢 17:462021/09/04 生活 地方五倍券加碼最新懶人包 到這縣市消費200元「最高抽50萬」 08:472021/09/04 政治 桃園中秋活動暫停 鄭文燦：居家烤肉不算違規 10:552021/09/04 生活 長榮機師違規聚餐 鄭文燦：最重罰100萬 10:342021/09/04 生活 110萬人恐慌！沒去桃園卻收到細胞簡訊 莊人祥曝原因 17:342021/09/04 生活 秋節疏運 國道深夜免收費 雙鐵8成承載率 04:102021/09/04 焦點要聞 無業男餓瘋 開車門扯髮猛咬洗劫女子 直衝超商買吃的 09:172021/09/04 社會 台灣不動產大趨勢 紅點商圈投資學 04:102021/09/04 財經焦點 時論廣場》桃園破口 鄭文燦開門遛狗（王任賢） 16:492021/09/04 時論廣場 桃園萬安演習協調會 重點警報傳遞與發放 21:122021/09/04 社會 社會熱門新聞 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 39歲女遭輾斃夫坐地痛哭 肇事駕駛竟冷血問警：哪裡可以洗澡？ - 社會 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 貓咖啡廳倒閉「丟下30隻貓咪」 15天後飄出屍臭成貓地獄 - 社會 小鮮肉偷吃少婦想「獨享」 下藥害人夫變軟男 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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