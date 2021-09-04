更新內容23:13)桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間21時46分接獲民眾報案發生火警，桃園市消防局第一大隊趕往處理，雖現場無人員傷亡、受困，但火勢兇猛，數公里外都能見到火光。

桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片）

桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片）

桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場，4日晚間發生火警。（翻攝照片）

桃園市桃園區位於虎頭山的會稽掩埋場4日晚間發生火警。（翻攝照片）

桃園市消防局指出，現場為2堆廢棄床墊起火，無延燒之虞，21時46分抵達現場，22時22分控制火勢，現場派出58名消防員、21輛消防車、1輛救護車。