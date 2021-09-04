民眾收到的細胞簡訊。（翻攝網路）

長榮機師群聚案4人染疫，中央流行疫情指揮中心今（4）日下午發布110萬封細胞簡訊，網友疑惑又害怕，「感覺不是很單純」、「不是有實聯制嗎？這樣亂槍打鳥的發簡訊」、「機師足跡可以影響超過百萬人，真厲害」。

指揮中心今針對8月13日至9月2日期間，曾與長榮機師群聚事件確診者接觸或活動軌跡重疊者，發送疫情警示簡訊；如果在此期間內曾與3位機師（案16066、16119、16120）以及機師兒子（案16122）的電子軌跡重疊，就有可能收到簡訊，約有110萬人。

長榮機師群聚案4人染疫，中央流行疫情指揮中心今下午發布110萬封細胞簡訊，為疫情史上規模最大，但有不少民眾收到簡訊後相當驚訝，不知道自己去了哪裡和確診者足跡重疊，對此指揮中心發言人莊人祥表示，足跡以桃園市為主，但高雄、雙北等縣市的民眾也都有可能收到。

過去指揮中心曾針對環南市場、敦睦艦隊、鑽石公主號等群聚事件發送細胞簡訊，但此次發送110萬封為疫情史上最大規模。

不少民眾收到簡訊後納悶，自己沒有到過桃園，為何會收到簡訊？莊人祥說明，4位確診者的電子軌跡可能包含雙北、桃園甚至其他縣市。

PTT網友表示，收到怕；比例有點高，感覺不是很單純；數量這麼龐大是有民眾不知道的資訊嗎？每天就只有兩點一線，這樣也會收到？家庭主婦幾乎都在家帶小孩的也收到？不是有實聯制嗎？這樣亂槍打鳥的發簡訊？機師足跡有台北阿？台北收到很奇怪？

也有網友諷刺，收到簡訊的勿忘同島一命；機師足跡可以影響超過百萬人，真厲害。