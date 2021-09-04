宜蘭網友說，自己一家都收到簡訊，問題是他們在疫情爆發後根本沒出過宜蘭，質疑指揮中心發送依據。(圖／臉書宜蘭知識+)

指揮中心今天(4日)發出110萬則細胞簡訊，引發議論，不少民眾更表示自己根本沒出遊還收到簡訊，質疑亂槍打鳥，一名宜蘭人也PO出簡訊，說自己一家根本沒出過宜蘭也收到，還有人一次收到兩封，實在不理解標準到底為何。

網友在臉書《宜蘭知識+》PO文，表示自己一家人疫情爆發後，根本就沒踏出宜蘭過，今天全家卻都收到了細胞簡訊，實在難以理解標準到底在哪，想打1922詢問狀況，卻又全部忙線中，因此發文求助網友。

有網友說自己一次收到兩封細胞簡訊，無奈表示「看到都覺得喉嚨開始癢了」。(圖／PTT)

不僅如此，還有網友在PTT八卦版PO出自己的簡訊內容，表示自己竟然還一次收到兩封細胞簡訊，看完都覺得喉嚨開始癢了，更有不少人表示，自己有好幾支門號，結果隨身攜帶，平常掃實聯制、入境登記的沒收到簡訊，反而是丟在家裡當基地台的有收到，完全不知道系統判斷邏輯在哪。

這次指揮中心寄出110萬封細胞簡訊，但反而讓民眾一頭霧水，要求指揮中心把確診機師的足跡交代清楚，而不是亂槍打鳥，造成大家恐慌。對此指揮中心發言人莊人祥表示與過往做法相同，只是這次時間較久，範圍也較大，高雄、雙北等縣市的民眾也都有可能收到。