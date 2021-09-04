因為防疫問題，台北市長柯文哲數度槓上中央，並批評衛福部長陳時中傲慢。陳時中表示願意為機組員「3+11」破口負責時，柯文哲表示，至少誠懇一點好不好。媒體人吳子嘉透露，他和柯文哲私下聊天時，柯P說，「陳時中是我看到的EQ最好的」，讓吳子嘉一聽就氣昏了。

吳子嘉4日在《董事長開講》網路直播節目中透露，上個禮拜有一天，他和柯文哲聊天時，柯文哲說，「吳董，陳時中是我看到的EQ最好的。」吳子嘉一聽就氣昏了；吳子嘉舉例回說，市長，有一次美國總統選舉，總統候選人找到一個副總統人選，就去打聽這人怎麼樣，問了1、20人，都說這人是好人，結果他的幕僚卻說不能用，那麼他一定有問題。而柯文哲稱，陳時中的EQ很好，他一聽就昏了，他甚至認為陳時中臉皮厚，每天罵他，也不理，所以柯P可能也認為，對陳時中這個人沒有辦法。

有網友問到，20〜40歲一堆上班族群都打不到想要的國際認證疫苗，難道他們不會比學生還危險？吳子嘉對此表示，這個年齡層有60％支持總統蔡英文，就是蔡英文的鐵票族，卻大部分在施打疫苗上被放鳥，可能只有高端可以打，否則沒有疫苗施打。更慘的是，這個年齡層的小孩都是低於12歲，也沒有BNT疫苗可以打，所以全家在曝險當中，可說是最倒楣的一個族群。