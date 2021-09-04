110萬封簡訊陸續送達後，有許多居住在新莊的網友紛紛表示，沒有去過目前公布的足跡，卻收到警示簡訊。(圖/桃園市政府提供)

Delta來勢洶洶，長榮機師遭突破性感染又爆發群聚，將病毒傳給10多歲又剛開學的小孩，更有機師違規「趴趴走」，足跡最遠遍及高雄。中央流行疫情指揮中心今下午發布110萬條警示簡訊，提醒與確診者足跡重疊民眾注意近期有無出現症狀。簡訊陸續傳出後，許多「新莊人」紛紛表示有收到簡訊，更有人怕爆直呼，「這幾天根本沒出門過」。

民眾PO出收到的細胞簡訊。（翻攝網路）

110萬封簡訊陸續送達後，有網友在《Dcard》上指出，自己住在新莊，沒有去過目前公布的足跡，卻收到警示簡訊。考量政府還沒公告確診者其他足跡就廣發簡訊易引起恐慌，原PO呼籲收到簡訊的民眾先行彙整「人民先自救」。

隨後不少網友紛紛留言表示，「我也住新莊，上面這些地方都沒去過也收到簡訊了」、「同新莊+沒去過+收到簡訊」、「沒去過但收到+1」、「新莊才出遠門一次也收到」、「新莊收到+1，但我這期間根本沒出門過...」、「新莊+1，是不是住新莊就有啊…」。

對此，有網友指出，這可能跟機師群聚針對新北+雙北共匡列了62名接觸者有關，所以才有很多住雙北的人收到簡訊。新北市政府今說明，桃園機師群聚中，有36位接觸者住新北市已匡列採檢，並安置集中檢疫所隔離，另外與確診學生同校，居住於新北市的28位學生，經PCR篩檢皆為陰性。

桃園市長鄭文燦今也說明擴大篩檢結果，除了機師兒同班同學外，全校師生及同住家人2800人、機師航空公司機組員55人皆為陰性。

桃市府宣布，除了機師兒同班同學外，全校師生及同住家人2800人、機師航空公司機組員55人皆為陰性。(摘自鄭文燦臉書)

因應機師群聚案擴大，指揮中心下午2點後陸續發送細胞，針對8月13日至9月2日期間，與確診者接觸或活動軌跡重疊者，若出現疑似症狀，應就醫評估或至社區篩檢站採檢。