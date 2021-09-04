疫苗接種順序近期爆出爭議，第二類人員不斷膨脹，也在網路上掀起討論。「宅神」朱學恒就直言，自己最近遇到1450嗆聲，他都回嗆「好的塔綠班」5個字，因而發現這句話超好用，因為只要嗆了就可以讓塔綠班氣噗噗，不用浪費時間認真回。貼文一出，吸引1.4萬人大讚。台灣民眾黨立委高虹安更留言直呼，「用看看有沒有用」。

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/本報資料照)

對於民進黨質疑，第二類造冊接種官員以藍營執政縣市最多，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，藍營支持者就是老實，他點出「塔綠班」偷換概念，藍營4縣市公務人員施打2萬人的比例，不用整體第2類29萬人做分母，前後相差10倍。

朱學恒臉書。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

鄭照新還說，藍營4縣市共有2萬名公務員接種疫苗，但「塔綠班」卻用第2類中「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」近3萬當分母，不用整體第2類接種疫苗共29萬人做分母，造成藍營4縣市施打佔7成的片面印象，事實卻是僅佔7％。

對於PTT近期熱議「塔綠班」，朱學恒4日在臉書PO文表示，他最近發現「好的塔綠班。」這句話真好用，只回5個字就可以讓塔綠班氣噗噗，不用浪費時間認真回他們。貼文一出吸引1萬4千多名網友按讚，2千多位網友留言回應。立委高虹安看見貼文也留言回覆，「用看看有沒有用」，獲得2千多位網友按讚。