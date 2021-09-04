因防疫封鎖而導致下滑的經濟活動，都需要在疫情緩解後邁向復甦。不過有些勞力密集、時薪較低的工作，恐因疫情補助太優渥等影響，面臨人力短缺的危機。你我熟悉的速食業巨頭麥當勞(McDonald’s)就正面臨如此困境！

《BBC》新聞報導，美國奧勒岡州(Oregon) 位在Medford市Biddle Road的麥當勞分店，兩周前店外掛出了號召14、15歲青少年應徵的布條。該店店長Heather Kennedy指出，在他家族經營麥當勞分店40年的歷史裡，從未遇過這樣人力短缺的情況。

報導指出，美國各州的勞工法令不同，在奧勒岡州允許14歲以上者可以在速食店服務非危險性的工作。且前提不能影響上學時間，並且需要有適當休息。所以雖然聽起來似乎不合理，這項招募令在當地是合法的。

報導指出，在疫情防疫限制逐漸放寬的情況下，全美各地的快餐業等分店，都面臨補足職缺之苦。

為了能補足人力，Heather Kennedy表示他先前曾將最低時薪提高到15美元，但是果效不彰，並沒有引發足夠興趣；但是在將入職門檻下調到16歲以下後，已收到超過25份求職申請。

麥當勞並沒有對此作法予以評論，但回應各地分店的召聘都是採取最佳做法。並表示他們已採取一些措施來應對人力短缺的危機，包含提供後備托兒服務、提高薪資以及簽約獎金等等。

麥當勞並不是第一個透過聘僱更年輕的員工來解決人力短缺問題的企業；包含漢堡王(Burger King)、溫娣漢堡(Wendy’s)分店，也都有貼出類似的告示。而德州連鎖快餐店Layne's Chicken Fingers也因為缺乏更有經驗的員工，選擇將十幾二十歲的員工提拔到管理職位。

但根據職業網站Zippia研究，美國麥當勞的受聘僱員工平均年齡是27歲；換句話說，上述發生在奧勒岡州的案例，是少見的情況。

而除了速食店、快餐店等行業，在疫情趨緩、逐漸解封後面臨人力短缺的情況。部分地區因為學校關閉，導致住家保母的人力需求也不足。而美國面臨勞動力短缺的情況，報導指出有經濟學家將原因歸咎為聯邦政府在疫情間發放的補助太慷慨(每周提供300美金)所致，目前很多州這項補助的期限已滿。

當前，在美國當地僅需較低技術、薪水較低的職缺變得特別難找人，報導指出這導致沃爾瑪(Walmart)以及亞馬遜(Amazon)等企業為了吸引員工，都開始祭出留職獎金，以及更高起薪等措施。