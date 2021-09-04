一名男子在「靈異公社」分享，有位男員工原本在南部工作，因為職務調動關係北上台中，並在公司附近租房，沒想到簽約時，原子筆突然斷水寫不出字，男員工也因此發現驚人秘密，沒租下這間「凶宅」。

原PO表示，該名男員工當時看上一間兩房一廳物件，旁邊是捷運，還有速食餐廳、超商等，生活機能極佳，於是跟房東相約看房，但走進該棟大樓裡，保全看見男員工跟著房東，突然投以異樣眼光，雖然感到不太對勁，但沒多想，便隨著房東搭電梯到10多樓看屋。

男員工進到屋內看見房東太太坐在沙發上，兩眼呆滯盯著電視，於是點頭打了招呼，由於對屋況相當滿意，當下就決定要簽約，沒想到簽字的時候，原子筆突然斷水，完全寫不出字，男員工不以為意，就下樓買筆，剛好在門外遇到隔壁住戶，相談後才知道「那間厝的頭家娘已經去世」，讓他瞬間傻眼「剛剛明明看見房東太太坐在沙發上」。

男員工事後回想，難怪房東進屋時，完全沒與房東太太打招呼，這才驚覺不太對勁，後來鄰居跟告訴他，

這棟大樓曾發生母子3人受害兇殺案，兇手是名計程車司機，男員工嚇得找房東詢問，房東才說出口「太太猝死在沙發上」，最後男員工當然就沒租了。

網友看後則紛紛留言，表示對這起3人命案印象深刻，也知道發生在哪棟大樓，後來該大樓怪事不斷，租屋、買屋都會刻意迴避。