《洪淑芬辣晚報》

長榮機師及家人爆發群聚事件，在8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，中央疫情指揮中心預計發送110萬筆細胞簡訊警示。立委李德維辦公室主任林冠勳卻透露，收到簡訊的反應是「完蛋了，老婆應該會問」，沒想到，念頭剛一閃過，老婆居然出現了。

林冠勳4日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，他沒有去桃園，卻收到疫情細胞簡訊的反應是「完蛋了，老婆應該會問」，這念頭剛一閃過，老婆就來了，說「為什麼我沒有收到」。他就趕快花費一番唇舌解釋。

林冠勳也提醒，雖然目前疫苗施打第一劑覆蓋率，全國已經4成了，但第2劑覆蓋率其實不到5%，目前國內因為染疫死亡人數已經800多個，但大家也不要忽略可能因為施打疫苗不良反應而死亡人數，現在也700多個。若再繼續下去，確定染疫去世的人數，跟可能因施打疫苗不良反應而死亡的人數，搞不好會交叉，民眾難道不會覺得奇怪嗎？染疫死亡的人數比施打疫苗死亡的人數還少，

林冠勳表示，他要提醒一下衛福部，這些可能因施打疫苗不良反應而死亡的民眾，家屬同意解剖，他認為沒有意義，法醫研究所說，他們的驗屍只有病理上面的檢驗，並沒有去做檢驗來確定是否因為施打疫苗導致血栓併血小板症候群，所以之前712位不幸去世的民眾，如果家族同意解剖，可能會白費功夫。