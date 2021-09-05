奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享9/6～9/12星座運勢，牡羊座事業運最旺，處女座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊朋友下周的生活將充滿踏實、穩定的感覺，過往擾人的事情都減緩許多，讓你在感到開心愉悅，上班族在職場上也趨於穩定，心中激起努力打拚的念頭。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友變得很計較，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周是偏向惡性競爭，容易與他人產生爭執。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友的物質慾望提升許多，讓自己的心靈層面空虛許多。下周對於情感的想法將複雜許多，要多加注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心想法是兩回事。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友受夠了緩慢的步調，選擇起身行動，希望能改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓獅子朋友下周感到不安及惶恐，心情很不安定，算是情緒起伏較大的一周。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友下周思緒將靈活起來，處事將踏實許多，是個向前邁步的一周，感情方面開始懂得調整自己的態度，讓雙方不再那麼好高騖遠，更著重在現實的發展。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

天秤朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，若目前有煩人的事情也都在下周了結，正財運不錯，長久付出努力終於在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友自信心流失，對周遭環境也失去安全感，影響到同事之間的相處，可能造成摩擦和爭執，要多加注意情緒上的波動。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手朋友突然開始念舊，過往的事情三不五時浮現在腦海中，有那麼點守舊的狀況發生喔！

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友的耐心減低，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己沉著的優點囉！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友的態度更加穩重且踏實，面對許多事情或工作都能切實行動，如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，在下周也可以看到成功的曙光。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友財運較平淡，不太有賺錢機會，也沒貴人幫助，建議下周避免貿然投資，否則可能損失大筆金錢。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】