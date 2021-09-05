台股近期震盪加劇，成交量卻不增反減，專家解讀，部分大戶已逢高賣股、資金轉入房市以保值，「存股會計師」丁彥鈞建議，一般投資人可布局前景與配息都不錯的營建股，作為現有資金的避風港。

進入下半年的台股，攻擊力道明顯比上半年緩和許多，儘管一度登上1萬8千點，再創歷史新高，但隨後就一路拉回，從高點起算，1個月以來已回檔1千6百點。

尤其，這次大盤的回檔，成交量急速萎縮，有人認為，是受到當沖降稅是否延長的政策干擾，使得大戶進而縮手。不過，近期官方雖已宣示當沖交易稅減半政策延長3年，但股市價與量仍不見起色，到底是怎麼回事？

精研房地產與營建股多年的「存股會計師」丁彥鈞認為，台股歷經去年3月以來的大多頭，不少大戶賺飽飽之餘，開始思考如何確保「戰果」？因此，多數大戶選擇休息、退場觀望，但也有大戶選擇「賣股入房」。

為何此時轉戰房地產？丁彥鈞指出，全球包括台灣的低利率環境，應該還會延續好一陣子，通膨在未來幾年仍然蠢蠢欲動。而房地產原本就是抗通膨、保值的首選工具，「股票雖然也能抗通膨，但目前多數股票的價位已不便宜。」

另外，央行的選擇性信用管制政策，雖然使得買房的自備款（現金）比重提高，「但貸款成數降低，有抑制泡沫與通膨的作用，長遠來看，保值效果更好。」

採「完工比例法」入帳

股價波動相對大盤較平穩

大戶去買房，那散戶呢？丁彥鈞笑說，我們這些買不起房子的小散戶，「只好先做營建公司的小股東，累積買房的錢。」他表示，近年來營建股因實施「完工比例法」入帳的會計制度，股價波動幅度比以往平穩許多，加上高配息的誘因，近年來，已成為保守資金的避風港。

當然，國內本土疫情對營建業也有一定的衝擊，包括看屋人數、施工進度都受影響，但丁彥鈞表示，從財報中還是可發現不少公司值得期待。只是對多數投資人而言，營建股的財報很難看懂，又該如何檢視呢？

丁彥鈞在檢視營建股財報時，除了一些基本數據之外，會特別留意資產負債表中的「合約負債」，與附註中「未認列之合約承諾」，因為這兩項都與預售屋的銷售有關。

「合約負債」是客戶購買預售屋後、繳給建商的訂金，通常是總價的五到十％，「預售屋賣愈好，建商的合約負債就愈多。」至於「未認列之合約承諾」，就是「建案還未完工前的入帳金額」，通常是總價扣除訂金的金額，因此，這兩個數值呈正相關，兩個數值若逐季上升，代表該公司不但持續推案，且預售狀況佳，因此未來獲利也看好。

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