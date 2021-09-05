商周百大顧問團不斷電直播，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。以人為本、以人為核心的AI，且考慮到社會責任、道德範圍，將會是下一輪人工智慧的主戰場。

iKala 共同創辦人暨執行長 程世嘉

用AI精選網紅代言，進攻75％消費者的心

社群電商全球市場規模2028年將達到3兆4千億美元，「以人為核心的成效型行銷」即將來臨。

傳統平台電商是「以貨為中心」，講貨、場、人，你要什麼東西直接去平台買；社群電商是倒過來講人、貨、場，你滑手機看社群媒體在直播，對方跳出對話框，你直接完成訂購。這和網家、Momo完全不同！

有一家「媽咪里啦」，兩位媽媽做糕餅，強調低糖無負擔，她們只要專注解釋商品特色、直播，我們的AI機器人服務了7成對話。限量2百盒月餅，居然1個小時賣完。社群電商做得好，效果就是這樣。

網紅已經成了新的版面、媒介，調查顯示，全球47％消費者花更多時間在社群媒體、特別是關注KOL（意見領袖）；台灣民眾的消費決策，75％會受到網紅廣告影響。

既然網紅是社群電商的靈魂，那他賣什麼效果最好？這時就要AI科技精細分析網紅成效，例如過往歷程：每則貼文、照片，使用者互動率、粉絲留言按讚數，分析他們適合談的內容。

以Foodpanda為例，他們想找2百位網紅來造勢，要去哪裡找？又要保證成效好？AI可以。我們從資料庫分析照片、貼文，找出適合代言外送、美食的網紅。這檔行銷企畫為他們帶來超過60萬互動數、累計超過1百萬追蹤人數。

另一例，有家銀行要推一張年輕化的信用卡，模式是貼文、貼圖分享。AI從資料庫四百位網紅中選40位，分配預算、同步推廣，最後換來新訂5百張信用卡的成績，這企畫價值1千萬元，成本卻只花了2百萬元。

我們也從AI學習很多，像是談理財的網紅，意外發現他也可以推美食；而談美食的網紅，推旅遊商品有高成交率，這些都是潛在商機。以人為核心的成效型行銷，消費者購買意願增為1.6倍，AI是未來的輔助，要利用它增加服務溫度。

亞馬遜雲端服務AI產品用戶體驗設計主管 陳翰申

進入第二輪AI戰爭，應用回到「以人為本」

現在是AI的第二輪戰爭，進入應用時期，近年多提及「以人為本的AI」，史丹佛人工智慧研究院共同主持人李飛飛說，AI最終目的是增強和加強我們的人性，而不是削弱或取代它。

首先是以人為本（human）。開發中國家，很多女性朋友銀行資料不齊全，如果用AI判斷要貸款給誰，就造成了性別差異。事實上女性還款能力、完成度是高的，這不只影響社會的公平性、道德問題，也可能影響你對產品判斷的精準。對AI「輸入偏見」就會導致「輸出偏見」，你可能錯過非常優秀有還款能力的人，肇因資料不足或有偏差。

第二個是增強（augmented）。像智慧眼鏡，你可在眼鏡上讓Alexa回答你問題，它可能用來接聽電話、查看訊息甚至直播、幫助盲人，讓人工智慧增強人類技能而非取代。

《哈佛商業評論》提及，如果大家用「取代性AI」短期會獲利；但如果越早規畫AI與人的關係，長期會獲利更多。AI非常懂得判斷和觀察，問題是AI不容易做決定。今天醫師用AI可預期病人會腎衰竭，但安排病床、決定誰主治就很複雜，長期要一個系統能獲利，就要規畫人與AI的關係。

最後是智力（intellect），人工智慧必須融入更多人類智力的多功能性和細微差別。有個產品叫「痣能達人」，透過超過5千筆的醫療影像做為基礎，用聊天機器人模擬皮膚科醫師診斷，協助使用者在1分鐘內判斷你的痣是否有可能是皮膚癌。

如果這個產品還會幫你找醫師，究竟是找離家近的醫師好？還是適合的醫師好？是不是要提醒使用者不要在太暗地方拍攝，以免照片誤判？AI終究會回到以人為本，要了解怎麼「用」，要問到底在幫客戶解決什麼問題，不要為了AI而AI，要了解人的關係，以人為中心。