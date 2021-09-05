今年39歲的信義房屋台中市府捷運店經理簡剴延，房仲資歷10年，做事認真負責、待人真誠，他回憶自己最感動的一筆成交經驗，並非昂貴的豪宅，而是9年前，他剛入行1年時，遇到一位50幾歲卻還在租屋的管理員，想買房但預算僅2百萬，問了簡剴延：「安奈咁有可能？」

皇天不負有心人，終於找到接近開價的物件，簡剴延也與屋主據實以告大叔家中狀況，最終也感動了屋主，讓大叔有圓夢機會，而至今大叔一家仍住在那。對他來說，這筆成交經驗也堅定他在房仲路上的信念，簡剴延說每當看到客戶臉上的笑容，自己也就獲得滿足和成就感。

瘦高的簡剴延，畢業於靜宜大學西班牙語學系，畢業後服務於鞋業外貿公司，7年後因為朋友任職信義房屋而與之結緣，他認為不論制度面、福利，信義房屋與其他公司相比更能讓人安心，因此決定轉職。

簡剴延與同事、客戶間彼此互相尊重，在他任職期間，曾創下中區信義房屋成長率100％的績效，他卻謙虛表示：「是大家各自都很努力！」他也曾經留職停薪到國外充電半年，一般中小企業不太可能讓員工這樣做，因此非常感謝信義房屋願意給這段時間，讓他可以沈澱再出發，也感受到公司堅持「以人為本」的核心，不只為客戶提供人性化服務，也將此精神向內延伸至照顧員工。