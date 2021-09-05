在疫情籠罩，各種投資變數紛陳下，我們共同走過今年三分之二的日子，八月的台股經歷了連續九個交易日的黑Ｋ線回檔壓力，在市場擔心成交量萎縮的心理障礙下，台股仍然開低走高，加權指數從一六二四八．○八拉升到一七四九○．二九，指數上漲二四二．八八，漲幅是一．四一％，代表中小型股的櫃買指數則是下跌三．三七，跌幅是一．五五％，在全球股市的表現，台股算是中段班，但比同樣遭到外資三一兆韓元大賣超的南韓股市，八月下跌三．○五，跌幅○．一％好了一些。

台股彈升逾千點的推手

回頭看一下，八月全球股市的表現，疫情最嚴重的印度股市八月大漲四九六五．五五，漲幅九．四四％，成為表現最亮眼的市場，再創五七六二五．二六的新高。東協的泰國也有不錯表現，泰股上漲七．六八％，最弱勢的市場仍是中港股市，香港恆生指數八月續跌八二．○四，跌幅○．三二％，相較於七月狂殺九．九四％，八月已漸收斂，國企指數在七月狂跌十三．四一％，八月仍再跌○．五四％。港股月線連三黑，已確立空頭走勢。滬深三○○指數、深圳成分指數也是小跌狀態，這顯示習近平主導的「共同富裕」是未來中國經濟發展的基石，全球必須重新評價中國的投資。

相較於中國股市的弱勢，美國股市八月仍有佳作，道瓊指數上揚一．二二％，標普五○○上漲二．九％，Nasdaq上揚四％，在Moderna帶領下的ＮＢＩ生技指數也上漲四．○九％，費城半導體也上漲一．八二％，台灣在美國掛牌的ＡＤＲ，ＴＳＭＣ從一○七．六八漲到一一九．五美元，聯電從九．八二美元漲到十一．四四美元，晶圓雙雄有好表現，這是台股能夠彈升逾千點的重要推手。

台股在八月三十一日ＭＳＣＩ調整權重下，台積電最後一盤從六○九跳升到六一四元，成交二五二四○張，聯電拉升兩檔，最後一盤成交二四六六六張，原本外資在八月三十一日買超台積電二四五九一張，買超聯電三一一三九張，台股最後一盤也由小漲七．九一變成上漲八六．六五，台股盤中一度殺低到一七二○九，指數下跌一八八．九五，最後變成收漲，這也算是戲劇化的走勢。形成指數在一六二四八．○八落底後，連續七個交易日出現漲勢，有一點Ｖ型反彈的雛型。

台股從七月十五日的一八○三四下跌，進行了兩小波跌勢，指數跌掉一七八六．一一，在跌勢中，大家害怕當沖不再降稅，市場交易量萎縮不利多頭，也害怕當沖監管太嚴會影響投機行情，而這一段期間，外資搶買中國，大殺台、韓持股，在台灣經常看到一些離譜的報告，例如Bernstein說聯電明年業績衰退七八％，目標價四○元，大摩唱衰記憶體行情，氣得吳敏求跳出來大罵，還有美林證券給長榮海運目標價八九元，這些看空報告，有一點擾亂人心。

半導體會有幾年好光景

其實牽動股價最核心的仍然是基本面，市場上一定有人看多，也有人看空，例如，美林看長榮八九元，但本土法人有人看三七一元，Bernstein看聯電四○元，但也有高盛等外資最好看到一○二．八元，大摩看台積電五八八元，但也有人看千元。三十一日工商時報頭版刊登匯豐重新評價台積電，從台積電的漲價效應推估，明年ＥＰＳ上看三二元，毛利率挑戰五五％，合理股價七一○元，本土法人凱基證券則給出八三○元的目標價。

台股進入九月，二○二一年已過了三分之二，今年剩下尾巴三分之一，重點在下半年及明年的展望，以台積電為例，單季毛利率最高在去年第四季的五四％，今年首季五二．四％，第二季守住五○％，今年上半年ＥＰＳ十．五七元，今年應在二二～二三元之間，如果明年到三二元，這會是很大的成長。

台灣的產業，像鋼鐵、航運仍難擺脫景氣循環盛衰起落的影響，但晶圓代工、整個半導體產業看起來仍有幾年好光景，這是因為半導體晶圓廠投資成本鉅大，折舊費用高，這些年新設半導體廠不多，聯電害怕高額折舊吃掉ＥＰＳ，已不再追逐先進製程，這幾年新建的半導體廠可能只有力積電的銅鑼廠，而中國用舉國之力發展半導體產業，真正蓋成的半導體也不多，加上很多半導體廠害怕中國投資半導體會重創產能，大家紛紛縮手，這個供需缺口，未來幾年都不會改變，這次台積電宣布代工價格調漲，這是市場生態的一個大變化。

聯電過去幾年毛利率只有十一％，這兩年逐季提升，今年第二季已拉升到三一．二五％，股價也站上六○元。旺宏毛利率也拉升到三九．○八％。華邦電也從二六％左右拉升到四二．二％，晶圓製造廠逐漸找回自己的利基空間。過去ＩＣ設計產業享有極高毛利率，這些沒有晶圓廠的ＩＣ設計業者有製造品質精良的晶圓製造業者提供火力支撐，讓他們沒有後顧之憂，而晶圓製造廠背負折舊、承擔風險，現在生態系扭轉過來，可能使得二線ＩＣ設計業者面臨壓力，這個的轉換可能會衝擊股價。（全文未完）

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