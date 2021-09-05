中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，吸引大批國民黨民代響應；趙近日又與25位黨籍立委座談，預告下週將南下與高雄市議員見面，並發表戰鬥藍宣言與初步名單。「戰鬥藍」不斷壯大，熟悉網路、媒體操作的國民黨屏東縣議員陳揚表示，明年就要選舉了，他觀察黨內民代多抱持「看到大海有浮木先抓」的心態，至於「戰鬥藍」會否成為黨內派系，他認為並不至於。

趙少康繼上次與北北桃市議員聚會後，近日又與包括賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才等25位黨籍立委座談，「戰鬥藍」聲勢愈發壯大。

對此，陳揚4日接受香港媒體《中評社》訪問表示，現代選舉很需要網路和媒體聲量，都會區更是如此，中間選民與網路族群已影響到傳統選票結構，不能單靠選民服務，這點讓民意代表都很吃力，國民黨內也希望扭轉自己在網路、媒體上的頹勢，故必須去尋求其他的發聲管道。

陳揚指出，黨內民代會紛紛加入「戰鬥藍」行列，其因有二：第一，這個口號很吸引人會引起大家的好奇，大家也希望黨能夠真正戰鬥起來，所以會想了解看看有什麼好的合作跟發展；第二，畢竟明年就要九合一大選了，大家都希望趕快有一個方向，大海之中有一個浮木可抓。

至於「戰鬥藍」會不會發展成國民黨內的一個派系或勢力，類似民進黨內的「湧言會」？陳揚認為「還不至於」，因「戰鬥藍」的結合是根據「想要改變」的理念，但誰掌握話語權誰就有力道，所以誰有聲量誰就有影響力這是肯定的；然目前大家還是理念的結合而非實際利益的結合，其他則要再觀察後續互動與發展。