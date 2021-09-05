圖為日本過去捐贈台灣首批124萬劑AZ疫苗的畫面。（中時資料照/范揚光攝）

日本政府宣布將追加援贈AZ疫苗予泰國、越南及台灣，這也是日本第4度向台灣援助疫苗，引發各界關注。國民黨立委鄭正鈐日前對此在臉書指出，除了感謝日本的隆厚情誼之外，國人更想知道的是，蔡政府採購的疫苗到底在哪裡？

根據指揮中心資料顯示，日本之前提供台灣的AZ疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑與7月15日97萬劑，共334萬劑。此次為日本第4度捐贈台灣疫苗。

鄭正鈐3日在臉書表示，台灣目前疫苗的到貨量總共1307.46萬劑，其中681.85萬劑是國際與國內民間團體捐贈，比政府採購的到貨量625.61萬劑還多，蔡政府總共採購2981萬劑疫苗，但實際的到貨量僅20.99%。他認為，如果沒有民間共同採購的BNT疫苗提前來台，國內的疫苗恐將青黃不接。

鄭正鈐進一步質疑，為什麼立陶宛、捷克有餘力可以捐給台灣疫苗，而台灣買了疫苗卻苦等不到貨？因此他說，若無國內外的捐贈，台灣必定仍陷於疫苗荒，且疫苗購買量一定要夠多，才能真的有備無患，若真的打不完，台灣也可以從疫苗的受贈方轉為捐贈方，幫助友邦，亦是美事一樁。