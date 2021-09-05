前我國駐泰國代表李應元今年5月因感染大腸桿菌，這個月初便以健康為由請辭獲准，返台就醫。搭飛機返國的李應元身形明顯瘦一大圈，讓人差點認不出他。然而，一般常聽聞食物大腸桿菌數量超標，若不小心誤食，輕則腹瀉，重則引發敗血症，但若是不小心感染傳染病「腸道出血性大腸桿菌」，對人體的傷害更是不可輕忽！

●腸道出血性大腸桿菌是如何傳染的？

根據「衛生福利部疾病管制署」網站腸道出血性大腸桿菌感染症Q&A資料顯示指出，人可經由接觸受感染的動物、食入受感染食物或飲水，或與患者直接接觸而感染，只需數十至數百個菌體即可致病。

Q：腸道出血性大腸桿菌感染之致死率有多高？

A：大約10%病患會併發溶血性尿毒症，死亡率約為3%至5%。

Q：感染時會有什麼症狀？

A：腸道出血性大腸桿菌感染症潛伏期約２至10天，在感染初期，患者會出現腹瀉、腹部絞痛、嘔吐等腸胃道症狀，嚴重者可能會導致出血性腹瀉、腎衰竭、栓塞性血小板減少性紫斑症（主要為成人）、溶血性尿毒症候群（主要為小孩）等症狀。

Q：治療出血性大腸桿菌，可以吃抗生素或是止瀉藥嗎？

A：不行。倉卒服用抗生素會增加病菌的抗藥性，同時如果在此時使用止瀉藥，會讓病菌留滯在體內。

Q：該如何預防腸道出血性大腸桿菌？

A：養成熟食習慣，注意個人衛生，是最重要的預防方法：

1、加熱處理：該菌於75℃加熱1分鐘以上即可被殺死，故調理時應充分加熱（如調理絞肉其中心部分必須加熱至所有粉紅色部分消失為止）

2、避免食用生乳：生菜類食物亦有傳播風險，前往衛生條件較差或疫情發生 地區應避免食用生菜。

3、冷藏保存：食品調理後，儘速食用，否則置於冰箱中保存。

4、飲用水衛生：注意飲用水的衛生管理（如加氯消毒或其他消毒劑的處 理），尤其是使用井水或儲水槽時，更須避免水源 受到污染。

5、器具清洗：處理食品時，砧板、菜刀及容器等用具應充分洗淨，以防二次污染。

6、手部洗淨：處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。