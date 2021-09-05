本周台股持續反攻大漲逾300點，但航運股卻逆勢暴跌近10%，貨櫃三雄周五（3日）重挫，甚至可能下探半年線。有網友表示，自己在144.5元買進阿榮（鄉民對長榮暱稱），沒想到現買現賠，急問要等反彈還是停損改換聯電賺回來；對此，分析師表示，聯電未來有機會漲到90元以上，建議該網友換股操作，砍掉長榮改買聯電，不僅能解套，還可以小賺一筆。

半導體和航運族群本周走勢兩樣情，長榮、陽明和萬海單周股價均狂殺逾10%，除了遭市場資金棄守外，也反映出籌碼凌亂的壓力；反觀外資近日搶買晶圓雙雄，尤其二哥聯電不斷被外資追捧，目標價上看90元、甚至破百，激勵聯電3日股價暴漲9.38％，收在70元當日最高價。

有PTT網友表示，前不久，看到萬海衝破季線，長榮也差一步上季線，他在144.5元勇敢買了1張長榮，沒想到股價竟跌成這樣，讓他不知所措，目前賠了近2萬元，該抱住等反彈，還是停損去買二哥賺回來呢？

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，從晶圓代工霸主台積電，調整晶圓代工價格後，漲價潮一波波發酵，南韓三星也傳出要調升報價15%至20%。目前晶圓代工產業趨勢向上，前景十分樂觀；反觀貨櫃三雄，雖然運價不斷的往上攀升，且接近耶誕節旺季，很多公司都會包船以維持高庫存水準，但貨櫃三雄股價卻呈現利多不漲的情況。

黃睿緯表示，以技術面看來，長榮沿著5、10、20、60日均線下跌，股價相當疲弱，且有下向尋求半年線支撐的可能。他建議該網友換股操作，砍掉144.5元的長榮改買進聯電，如果持有聯電漲到90元以上的機率相當高，未來不只可以解套，且更有機會再小賺一筆。