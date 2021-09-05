只要是人都會嫉妒，是人類正常的情感表現，有時能成為鞭策自己的力量，有時則可能令人失去理智，搜狐網命理專欄分析，天蠍座、射手座、獅子座的女性嫉妒心最強，總喜歡在背後揭發別人，藉此獲得滿足。

▍1.天蠍座

天蠍座女天性內斂又腹黑，她們很喜歡惡作劇、捉弄別人，若有什麼秘密，建議不要和她們講，否則哪天鬧翻了，她們很可能會把這個秘密公諸於世。天蠍女的嫉妒心非常強，加上個性敏感多疑，明明很弱，卻會在人前裝出一副強大的樣子，只因為怕丟臉，一旦她們目睹別人獲得自己想要卻沒得到的東西，嫉妒的火就會熊熊燃燒，非常可怕。

▍2.射手座

射手女說話比較直接，很愛開玩笑，在陌生場合中，為了營造歡樂的氛圍，她們會當著眾人的面，講出朋友的八卦，常常令人感到非常尷尬，這樣的舉動不但傷害了當事人，更可能讓她們失去朋友，只可惜她們從來沒有意識到問題的嚴重性。正是因為愛出風頭，射手女的嫉妒心也很強，一旦發現任何讓自己羨慕的人，就會立刻釋放敵意，開始口無遮攔攻擊對方。

▍3.獅子座

獅子女一向很高傲又有自信，認為自己是最了不起的人，可是她們偶爾也會經歷低潮，當自己一時無法實現遠大的目標時，她們就會跌入人生的谷底，而這時候如果看到身邊的人都事業有成、春風得意，她們就會特別不甘心，開始透過揭發別人的八卦來洩憤，非常不理智。