《克什米爾觀察者報》（Kashmir Observer）報導，巴基斯坦空軍已重啟靠近印度查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）地區的2座空軍基地。加上近年持續朝拉達克（Ladakh）施壓的中國大陸，中巴正進一步在印度西北端邊境的兩側呈現夾擊之勢。

根據報導，巴基斯坦空軍重啟的2座基地距離印度查摩與克什米爾首府斯利那加（Srinagar）僅約100公里，分別位於自由克什米爾（Azad Kashmir）的拉瓦拉科特（Rawalakot）和科特利（Kotli）；前者由第12步兵師的巴基斯坦控制克什米爾（POK）第2旅負責守衛，後者則處於第23步兵師的POK第2旅轄區，且據傳已開始有防空單位進駐。

印度「Times Now」電視台認為，與巴基斯坦空軍在全境不同的機場部署少量F-16戰機類似，重新啟動拉瓦拉科特和科特利基地是一種「預防措施」；而由於上述基地十分接近印巴實際控制線（LoC），將對印度構成威脅。

「Times Now」還指出，在信德省（Sind）賈科巴巴德地區（Jacobabad）的空軍基地附近，巴基斯坦陸軍還正構築新營區；俾路支省（Balochistan）納瑟巴德（Naseerabad）也在建立新空軍基地；並有一個直升機中隊已移防至俾路支省沙姆希（Shamsi）。

印度西北端領土主要由拉達克和查摩與克什米爾構成，其中拉達克北部面對巴基斯坦的吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan），東部與中國大陸新疆和田與西藏阿里相鄰；位於拉達克以西的查摩與克什米爾，則與西側的自由克什米爾長期對抗。巴基斯坦空軍此次重啟基地的行動，將讓原本就面臨大陸強大壓力的印度更加難受。