長榮機師染Delta，足跡廣泛，台中一名29歲空姐更是因為與染疫機師有「密切接觸」，與同住的9名家人一同被匡列，引發外界聯想，網友們指出，空姐29歲，機師50多歲，為何2人還能有親密接觸，直呼事情不單純。

案16120的染疫機師不僅將病毒傳給念高職的兒子，導致全校停課，2800多人必須入住檢疫所或自主居家隔離，機師本人更是接連被起底扯謊、違規外出聚餐，如今又因與一名29歲空姐「密切接觸」，對方全家10人都遭匡列，送往集中檢疫所。

就有網友直指，兩人年齡相差過大，卻有著親密接觸，宛如上次的廣明妹(案771)與紐籍機師(案765)翻版，紛紛留言討論：「機師50多歲，空姐29歲，這...」、「有錢年紀就不是問題OK」、「機師30歲的時候，空姐才9歲」、「重點在口袋不是年齡XD」、「很多老男人都比年輕人有魅力，正常啊」、「怎麼去年底也看過一樣的戲碼」、「廣明妹2.0？」。

但也有人反駁，認為事情查清前不該隨便臆測：「密切接觸不代表親密接觸」、「不要亂說，如果沒有對當事人很傷」。

去年12月底一名60歲紐籍機師確診，但疫調發現該機師不但違規外出趴趴走，還不斷扯謊，讓疫調人員相當苦惱，事後更調查出該已婚機師與30歲廣明妹有「親密接觸」，5天內有3天共同出遊，雖然有網紅表示雙方只是一般朋友，但也遭陳時中打臉「兩人天天膩在一起，怎麼可能忘記」。