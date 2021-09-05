長榮機師返台驗出Delta病毒，隨後爆出共3位完整接種的機師遭「突破性感染」，還傳染給在北科附工就讀的兒子，所幸全校初步擴大篩檢結果皆為陰性。但毒理專家招名威認為，這只是「預料中」的事，透過時間序可看出，採檢的時間間隔太短，基本上病毒還在潛伏期，仍不能夠掉以輕心。

招名威4日在臉書表示，機師兒所就讀的北科附工全校師生採檢呈陰性，只是「預料中」的事，原因在於疑似染疫後到採檢的時間間隔太短了，就現在的數據還不足以做決定性判斷，大家還不能掉以輕心。

桃園機師群聚案，北科附工及航空公司2855人PCR皆陰性。（資料照）

招名威列出感染時間序：「機師8/28出現喉嚨不舒服，9/3確診，其兒高中生9/3確診，9/3全校緊急採檢，9/4公布大家的陰性結果。」招名威指出，問題在於，若師生真的剛好在9/1，就是機師兒到校的唯一天被傳染，在短短的2天內，病毒基本上還在潛伏期，病毒量要高到可被PCR偵測出來機率非常低，若現在就下定論說沒事，就是不智之舉。

「其實我更擔心他們父子9/1前接觸的人。」招名威坦言，及早反應是好的，但後續仍有防疫工作要進行，最好在疑似染疫後的第五天開始密集追蹤，估計在下週二（7日）開始最好，到18日才能解除警報。「當然也期望真的不要有破口，不然這段時間我們好不容易贏來的好成績又要付諸流水了。

桃園市長鄭文燦4日宣布機師群聚案擴大篩檢結果，北科附工及航空公司2855人PCR皆陰性。但鄭文燦強調，還不能夠放鬆，由於國境沒有辦法完全封閉，因此，要預防Delta病毒入侵，機組員外站防疫管理非常重要，中央應佈下更嚴格的防線。