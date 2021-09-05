伊朗巨人梅薩德(右)使用灌籃式殺球法。（美聯社）

伊朗排球選手梅薩德(Morteza Mehrzad)在東京帕運為國摘下金牌2連霸，賽後與隊友合照的身驅顯得十分驚人。梅薩德是「現存世界第2高」「史上第7高」的男人，身高246公分，換算成英制是8呎1吋，在排球當然是強大的優勢。然而梅薩德有嚴重的長短腳，他參加的是帕運「坐式排球」比賽。

今年33歲的梅薩德是肢端肥大症患者，身高愈高就表示症狀愈惡化，他15歲時發生單車意外摔裂骨盆，右腿生長減慢而導致雙腿長度相差15公分，必須使用拐杖行走。著名的肢端肥大症患者「法國巨人安德烈」曾感嘆世上有各種無障礙環境，卻沒有給巨人使用的空間，可以肯定梅薩德的日常生活是難以想像的艱辛。

帕運給予梅薩德一個發光發熱的機會，即使坐在地上，他高舉雙手可以達到193公分高度，相較之下網子只有115公分。梅薩德的攻擊角度也與一般選手不同，像是從上往下狠砸的「灌籃方式」，輕易主宰整個賽場。伊朗隊勢如破竹，不失一局打到金牌戰，對上強悍的RPC（俄羅斯帕會）意外輸掉第1局，隨即連贏3局，梅薩德攻下全隊最高的28分。

勇奪金牌之後，梅薩德說：「我平日總是很鬱悶，不敢出門，不敢被人看見，不敢想像自己的前途，但坐式排球徹底翻轉我的人生。」伊朗總教練很高興但也強調他們不是一人球隊，他同等重視每位隊友的努力付出。