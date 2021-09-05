波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空公司BR66航班自維也納運抵桃園機場，海關完成機邊驗放作業後送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後再供計畫所列實施對象接種。（陳麒全攝）

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空公司BR66航班自維也納運抵桃園機場，海關完成機邊驗放作業後送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後再供計畫所列實施對象接種。（陳麒全攝）

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空公司BR66航班自維也納運抵桃園機場，海關完成機邊驗放作業後送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後再供計畫所列實施對象接種。（陳麒全攝）

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空BR-66航班，自維也納啟運來台，疫苗卸載後，海關執行機邊驗放作業，隨後即送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再由中央疫情指揮中心供計畫所列實施對象接種。

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑的AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，在5日清晨6時14分運抵桃園機場，該班機因為沒有載客，在落地後滑行至501機坪停靠，地勤人員將放置於貨艙的疫苗卸下後，海關關員上前查核貨物執行機邊驗放作業，隨後實施消毒工作，再經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

波蘭台北辦事處4日晚間發布新聞稿表示，疫情持續為人類帶來空前挑戰，在這個困難時期，需要國際團結及相互支持。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣贈予波蘭100萬個防護口罩、5000套防護服及2萬件手術衣，波蘭深深記得這個重要支持。波蘭贈予台灣超過40萬劑對抗疫情的疫苗，以提高台灣疫苗施打率。