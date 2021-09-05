丙烯醯胺是梅納反應的產物，由於受到食品的酸鹼度、水活性、食物組成等因子影響，大致上在是攝氏120度以上會產生，是一種在食品中很常見的「毒素」，從咖啡、洋芋片、薯條至烤麵包等含有丙烯醯胺。但其實每天1-2杯咖啡根本達不到對人體有害的程度，而影響咖啡中的丙烯醯胺含量，有以下幾個因素。

一、豆種：阿拉比卡咖啡豆，丙烯醯胺含量比較少

現行市佔率最高的兩種品種咖啡豆，就屬阿拉比卡（Coffea arabica）與羅布斯塔（Coffea robusta），分別佔有80%與20%，而品種的不同舊影響了丙烯醯胺的含量。

「天門冬醯胺」與「蔗糖」是丙烯醯胺生成的關鍵因子，普遍而言阿拉比卡咖啡豆的「蔗糖」含量較高，而游離的「天門冬醯胺」則以羅布斯塔較高。研究則顯示「天門冬醯胺」更是丙烯醯胺生成關鍵因子！

(圖/好食課提供)

將兩種咖啡豆烘到不同焙度（淺、中、重焙），除了檢測咖啡豆的丙烯醯胺含量以外，也以espresso方式沖煮30毫升，再比較丙烯醯胺的含量，結果發現羅布斯塔豆的丙烯醯胺含量高於阿拉比卡豆。也可以從這張圖看到，淺焙咖啡的丙烯醯胺含量高於中焙和深焙，而烘焙對於丙烯醯胺的問題留於後面繼續說明！

(圖/好食課提供)

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二、瑕疵豆：未熟豆烘焙後的丙烯醯胺含量高

咖啡豆是農產品，勢必會有瑕疵產生，像是未熟豆、蟲蛀豆、發霉豆等等，研究發現，未成熟的果實中，咖啡豆含有較多的天門冬醯胺，所以在後續烘焙更容易產生出丙烯醯胺。

一般而言，精品咖啡豆會經過數次挑豆，將這些瑕疵豆去除，因此未熟豆的比例也會降低許多。但對於不這麼講究品質的即溶咖啡、三合一咖啡粉、罐裝咖啡，瑕疵豆比例較高，且這些咖啡產品因為口味、成本等考量，較多會使用羅布斯塔的咖啡豆，所以相對之下比起精品咖啡，丙烯醯胺的含量就有可能較高！

三、烘焙：淺焙豆的丙烯醯胺含量較高

咖啡豆在烘焙時會出現兩次爆裂聲，大致上可依照烘焙的爆裂聲區分焙度，在一爆前後可稱為「淺焙」、一爆結束至二爆前的空檔則稱為「中焙」、二爆中期至結束則為重焙。烘焙時的溫度非常高，咖啡豆的溫度會逐漸加溫至200度以上，這樣的高溫環境有利於丙烯醯胺的生成。

理論上，烘焙應該會讓丙烯醯胺持續的生成！但是有研究將咖啡生豆（阿拉比卡）以攝氏220度烘焙60分鐘，其中5、10、15、20、30與60分鐘採樣檢測丙烯醯胺含量，結果發現在這些時間點中，以5分鐘的含量最高，而在另外一則研究中指出丙烯醯胺約在烘焙開始的1分鐘生成量最多，這也代表丙烯醯胺在「淺焙」豆的含量，會高於中焙與中焙的咖啡豆。

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因為，高溫除了會促進丙烯醯胺生成以外，也會造成丙烯醯胺繼續的裂解！如果可以生成丙烯醯胺的原料，在烘焙前期皆反應完畢，這也代表在烘焙中期之後沒有原料可以再生成丙烯醯胺，而丙烯醯胺又繼續的降解，所以中、重焙咖啡豆的含量會遠遠低於淺焙的咖啡豆。

●不過，我們就因此要捨棄淺焙的咖啡豆嗎？

其實我並不贊成這樣的挑選方式，以台灣人飲用咖啡的習慣，淺焙的丙烯醯胺含量其實並未嚴重的傷害身體，而淺焙咖啡豆所含的營養價值遠遠高於中、深焙的咖啡豆，如：綠原酸、咖啡酸含量等等，所以還是建議以「淺焙」的為優先考量。

四、儲存方式：丙烯醯胺並不穩定，儲存會減少40-60%

丙烯醯胺在儲存過程中可能會因為溫度關係而持續減少，研究發現在室溫儲存6個月情況下，丙烯醯胺的含量可以減少40-60%，而以冷凍保存則沒有差異。但除了罐裝咖啡粉以外，我們不太會將整包的咖啡豆儲存這麼久的時間，所以儲存的狀況並不太會影響到我們攝取的丙烯醯胺含量。

五、沖泡方式：「煮」咖啡的丙烯醯胺含量較高

咖啡的沖泡方式大致上可分成三種：

「煮」：將咖啡粉置入滾水中沸騰，如：土耳其咖啡

「滴漏」：以熱水沖入咖啡粉，咖啡萃取液逐漸滴下，如：手沖

「壓力」：利用壓力強迫液體流過咖啡粉餅，如：義式濃縮咖啡

(圖/好食課提供)

丙烯醯胺的水溶性很高，所以容易溶入咖啡液中，由於以煮咖啡的時間最長、溫度最高，所以溶解出的丙烯醯胺含量也最多，而義式濃縮咖啡的萃取時間短，完整的萃取約為25-30秒，會使丙烯醯胺的溶解量減少，以「每公升量」而言，與滴漏式咖啡差不多。

不過一杯義式濃縮咖啡才30毫升，所以整體含量比滴漏式更低。台灣最常喝的方式有：義式咖啡（拿鐵、美式等）與手沖咖啡，每杯義式咖啡約含有1-2微克的丙烯醯胺，而每杯手沖咖啡則為5-15微克，相較起其他來源，我們其實並不會大量從咖啡得到丙烯醯胺！

每個食品都是一體兩面，有優點也有缺點，雖然咖啡在烘焙過程中會產生丙烯醯胺，但依照我們飲用的習慣與攝取量，我並不認為咖啡是個很嚴重的來源，再加上咖啡有許多的植化素，尤其是淺焙咖啡，所以咖啡依然是個很健康的飲品，所以不需要過度擔心！