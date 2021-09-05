本周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動，氣象專家吳德榮表示，有機會發展成熱帶性低壓甚至颱風，但各國模擬路徑分岐，美國模式周五熱帶擾動通過石垣島附近，向北大迴轉，歐洲模式則預測周五通過巴士海峽，8級風影響台灣陸地的機率約5%至20%。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，菲律賓東方海域的熱帶擾動，各國模式模擬結果很分歧，美國模式模擬，周五(10日)熱帶擾動略往西調整，通過石垣島附近時將向北大迴轉。歐洲模式則是模擬周五(10日)熱帶擾動通過巴士海峽，有40%至50%的機率達到8級風力，但影響台灣陸地的機率約5%至20%，仍有80%至95%的機率8級風不會影響台灣。顯示出6天後的模擬，熱帶擾動從宮古島、台灣至呂宋島通過的機率皆存在。

吳德榮表示，除了路徑之外，另一構成威脅的關鍵在於，熱帶擾動能否順利發展成颱風，或者僅是熱帶性低壓，模式還會持續調整，需繼續觀察。

至於近日天氣，吳德榮表示，今明(5、6日)兩天太平洋高壓偏弱、水氣多，午後對流強，從山區擴展至平地，注意劇烈天氣發生，未降雨前晴朗炎熱，最高溫35、36度。周二至周四(7至9日)太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨。周五、六(10、11日)太平洋高壓再減弱，熱帶擾動外圍水氣移入，對流增強，降雨範圍擴大，影響程度與熱帶擾動的發展與動向有關，有不確定性，需再觀察。