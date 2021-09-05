白宮今天宣布，911事件20週年當天，總統拜登將造訪2001年9月11日遭遇恐怖攻擊的3個地點，包括紐約、賓州與五角大廈，為這起美國史上最嚴重的國內攻擊事件致哀。

今年是911事件發生20週年。為了哀悼這個全美最傷痛的日子，白宮表示，拜登將與第一夫人吉兒（Jill Biden）前往當天遭遇攻擊的紐約、賓州姍克斯維爾（Shanksville）與五角大廈3處事件發生地，以哀悼罹難者。

2001年9月11日早晨，有4架飛機遭到蓋達組織（Al-Qaeda）恐怖分子挾持，其中3架分別撞上紐約世界貿易中心北塔與南塔、美國國防部，另一架被認為可能目標是白宮或國會山莊，但後來被英勇的機組員制伏，最後墜落在賓州姍克斯維爾。911事件造成近3000人喪生。

為了報復蓋達組織，徹底殲滅恐怖組織，美國展開20年的阿富汗戰爭，直到8月30日美軍才從阿富汗撤軍。阿富汗戰爭造成近2500名美軍喪生，耗費達2兆美元。

拜登的911行程公布於他昨天簽署行政命令後。拜登在命令中指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，在6個月內對外公布。

8月初約1700名911事件受害者家屬、當時現場急救人員與生還者發表公開信，要求拜登解密政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯當年在事件中的角色，否則不歡迎拜登政府參與今年的任何紀念活動。

911受難家屬一直都在尋求美國政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯是否協助或資助19名當天發動恐攻的蓋達組織成員中任一人。根據調查，19名劫機者中有15人來自沙烏地阿拉伯。（編輯：郭中翰）1100905