資深媒體人趙少康拋出「戰鬥藍」理念，成為近日國民黨熱議話題，也引發不少耳語，台北市議員游淑慧感嘆，戰鬥藍的對象是監督民進黨，如果卻變成「戰鬥藍被藍鬥」，出師未捷，又先在黨內被鬥，那也太可笑和可悲了。

游淑慧今（5）日在臉書指出，戰鬥藍在這段期間引起很多討論，有媒體問、有耳語傳出，黨內有人拒絕加入戰鬥藍，是不是種抵制？多一個次團，是否讓黨內不團結？是不是要搶黨權？黨內人士有意見，擔心是新國民黨連線重回等等。她直言「國民黨就是這樣」，誰做出改變，都會有人有意見，然後這個改變可能就會夭折，覺得心累；且令她不解的是，與其一直提出意見和批評，何妨不提出自己的主張和作為來討論？

游淑慧強調，「戰鬥藍」只是一種態度和合作，本來就不太可能全黨都是，想戰鬥的就加入，當然尊重個人意願；至於新國民黨連線和制造不團結的批評，則讓她哭笑不得，雖然自己黨齡是不長，但想問，國民黨之前很團結嗎？「我不做、你不要做」是團結，或者「你做、我也一起來」才是團結？

新國民黨連線時期，游淑慧還是個學生，不過往回溯去看這段歴史，她提到，1990年由黨內的少壯派組成，主張「黨務改革」的新國民黨連線，在那個李登輝主政的「黑金和通綠」時期，如果真能成功誘發國民黨改革，今天國民黨或許有不一樣的面貌，但現在當看到有人還刻意提到「新國民黨連線」，她感覺只是想刻意暗示省籍情節，卻忘了改革精神。