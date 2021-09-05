媒體人許聖梅曾透露，長期以來受到梅尼爾氏症所苦，發作時不只眩暈耳鳴，還會伴隨嘔吐及單耳聽力下降，她想起有次在採訪現場症狀突然發作，極度不適感讓她趕緊衝去廁所抱著馬桶狂吐，醫師也告訴她，其實每發作1次，就會對內耳組織產生傷害。

對此，資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，眩暈症容易突然發作，讓人措手不及，只要積極治療，就能降低復發機率。許多梅尼爾氏患者自述在症狀發作時，會感覺眼前景象都在旋轉、走路搖晃不穩，且可能伴隨噁心、想吐，以及耳鳴、甚至聽力時好時壞的症狀。至於眩暈症的成因又可概分為2大類：

1.中樞性眩暈：多與腦部疾病相關，常見為漸進與持續性發作，發作時雖然不會很嚴重，但通常治療上較棘手，因此建議會診腦神經內科。目前只要早期症狀皆可經由檢查及診斷，給予有效的治療。

2.末梢性眩暈：多半是由內耳病症所引起，主要為突發性或漸進性，發作時非常嚴重及恐怖，感覺天旋地轉，如梅尼爾氏症、前庭神經炎、良性陣發性頭位眩暈症等，宛如世界末日。症狀雖然容易控制，但也容易復發，病人常生活在恐懼中，不知何時會再發作。因此平時雖無症狀，也必須服藥控制2到3個月，改善內耳生理功能，達到不易復發的目的。

李宏信醫師說明，梅尼爾氏症又稱內耳淋巴水腫，是因為內耳平衡出了問題。

由於內耳中的淋巴液積水，加上生活壓力大、飲食不正常，血管中累積過多膽固醇或三酸甘油脂，一旦情緒焦慮、緊張、過勞，以及作息不規律、睡眠不足等，就容易導致血管過度收縮、血流不順暢，嚴重可能引發組織缺血壞死，內耳神經萎縮的結果，好發於30至50歲，事業正發展有成的中年族群。

李宏信醫師指出，一旦眩暈症緊急發作且症狀嚴重時，通常急性期的治療會以利尿劑將體內多餘水分排出，以降低內耳壓力，等到病情穩定下來，再以促進血液循環的藥物，增加內耳細小血管的血流供應量，疏通血管。若症狀較嚴重時，可能還得使用止暈藥物，讓病情舒緩。

針對長期發作的患者，主要是讓內耳血管擴張及給予神經滋養復活為主，但必須耐心服藥一段時間，讓內耳逐漸恢復達到正常生理功能、且不易復發的目的。

罹患眩暈症，治療上必須非常有耐心，應遵照醫囑用藥，才能讓病情穩定。家醫科醫師李政道提醒，按時服藥外，必須配合生活作息規律、避免熬夜、少吃高油高鹽及辛辣飲食，以免傷害血管；平時應放鬆心情、適時舒壓。此外，當眩暈發作時，應尋找專業醫師檢查找出病因，才能對症治療病症。