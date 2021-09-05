球王喬柯維奇(Novak Djokovic)順利在第3輪擊退日本名將錦織圭，晉級美網男單16強。喬柯維奇搶7失敗丟掉首盤之後連贏3盤，以6-7、6-3、6-3、6-2獲勝，他說：「我一開始打得太被動，退得離底線太遠，他(錦織圭)很有侵略性，比我前面的對手都還積極，所以我一開始找不到自己節奏，得設法去適應對手。」

一旦喬柯維奇找回節奏，錦織圭再厲害也沒戲唱了，反而輪到他被喬柯維奇的反手拍牢牢釘在底線後面。錦織圭說：「我自覺已經比先前對戰時表現好很多了，但這時候他打得特別紮實讓我沒有空隙可以突破。」

兩人過去交手20次，喬柯維奇贏得18場，包括東京奧運他已經對戰17連勝了。錦織圭前一次打贏喬柯維奇是在2014年美網準決賽，那是錦織圭至今唯一殺進大滿貫決賽的一次爭冠機會，可惜輸給半道殺出的西里奇(Marin Cilic)。喬柯維奇這場過關之後，接下來要面對種子球員，開啟他真正的挑戰。

第3種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)前一戰爆冷出局，剩下被看好爭冠的還有第2種子麥維德夫(Daniil Medvedev)，麥維德夫前3場一盤未失橫掃全部對手。義大利好手貝雷提尼(Matteo Berrettini)同樣殺進16強，第4種子小祖維瑞夫(Alexander Zverev)也頗受看好。