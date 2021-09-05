陳若儀和不老男神林志穎結婚11年，育有3個寶貝兒子，身材高挑纖細的她，完全看不出已37歲，近日她難得曬出性感泳裝照，完美身材讓網友都眼睛為之一亮。

台灣在放了史上最長的暑假後，1日終於迎來開學日，不僅孩子開心能上學和朋友見面，父母也能放鬆一下，陳若儀也在開學前，陪兒子們「最後一游」，只見她穿上連身高衩泳裝，辣露修長身材比例，平坦小腹和一雙白皙大長腿相當吸睛，轉身更性感，屁股蛋見客，好身材根本看不出是三個孩子的媽。

陳若儀一雙長腿相當吸睛。(圖／翻攝自陳若儀IG)

陳若儀好身材不像三寶媽。(圖／翻攝自陳若儀IG)

另外，陳若儀換上螢光色平口泳衣，開心和閨密合影，纖細好身材讓網友都狂讚「身材太好了吧！屁股好翹」、「這身影太迷人了」、「根本最美媽媽」。而網友也注意到，泳池超長堪比跑道，豪宅奢華內裝意外成亮點。

模特兒出身的陳若儀，擁有174公分的高挑身材，出道就有「小林志玲」之稱，尤其一雙修長美腿更是吸睛，而她除了跳舞運動外，也靠飲食維持好體態，不過林志穎擁有一張娃娃臉，因此明明大她9歲，但剛交往時，常被許多網友批評老，長得不好看，為此，陳若儀去矯正牙齒，讓自己變得更漂亮。