22歲羅姓混血女模皮膚白晰、五官深邃。（翻攝羅女IG）

IG擁有3.1萬粉絲的22歲台灣、捷克混血羅姓女模，4日晚間近11時許，被人發現從北市社區大樓高處墜落，卡在外牆的管道夾縫。警方初步調查排除有外力因素介入，不排除是失足墜樓，已將遺體移至殯儀館，等待檢察官相驗，確認正確死亡時間。

據ETtoday新聞雲報導，羅女丈夫2日曾打110，指妻子情緒不穩，有輕生可能，請警方協助。轄區派出所員警到羅女住處查訪無人回應，還上頂樓察看，沒有發現異狀。羅女家人還在PTT上貼出尋人啟事。

羅女失蹤2日，直到4日晚間，該社區主委想到2天前曾有住戶反應聽到墜地聲，上頂樓向下查看，發現大樓外牆管道堆中有疑似人體的黑色陰影，立刻報警。警消在管道陰暗處尋獲羅女遺體。

警方初步調查，並未發現可疑物品，暫排除外力介入，不排除是失足墜樓。羅女遺體已移至殯儀館，等待檢察官相驗，警方也將等羅女的丈夫情緒平穩後，製作筆錄釐清其墜樓原因。

年僅22歲的羅女，擁有混血精緻五官、白晰皮膚與清新氣質，經常在IG分享「厭世臉」照。她IG最後一篇發文時間為8月30日，不幸消息傳出後，不少粉絲到羅女IG留言：「RIP」、「辛苦妳了 好走。」、「我會很想你」、「辛苦了，來生要活在愛與溫暖裡。」。

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