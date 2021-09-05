國內又發生國籍航空機師確診後，傳染給同住家人事件，也讓疫情再度陷入緊張。不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，「這次事件與華航機師事件相比，較沒這麼令人擔心」，原因在於現在各界對於防疫的警覺程度仍在巔峰，判斷「造成大規模蔓延的機率不大」。

謝宗學今（5）日稍早於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，真的很遺憾又發生國籍航空機師染疫後，傳染給同住家人事件，該名機師確診後傳染給就讀高職的兒子，導致才開學3天，全校師生緊急停課並進行PCR採檢，不少人除了擔憂機師感染的是Delta變異株外，也怕疫情會再退回三級警戒時期。

不過謝宗學卻認為，長榮機師事件與過去華航事件相比，「比較沒有這麼擔心」，主要原因是這次長榮機師染疫發生的時間點剛好是解封後的一個多月，不論是政府、企業、學校或民眾，多數人防疫警覺性仍處於高峰，「我判斷這次長榮機師染疫事件，造成大規模社區蔓延的機率不大。」

另外，針對完整施打2劑疫苗造成的突破性感染，謝宗學也強調，接種疫苗的目的主要是減少重症率及死亡，因此打疫苗仍有感染的風險，千萬不要因為打了疫苗而鬆懈、失去防疫意識。

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