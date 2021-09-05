位於美國巴爾的摩的一間生物技術公司Delfi Diagnostics的研究人員開發了一種基於人工機器學習的血液檢測技術，可以極大地幫助人們檢測到早期肺癌。

●人工機器學習的血液檢測技術

在他們發表在《自然通訊》雜誌上的研究當中，該團隊概述了該公司的診斷工具是如何以驚人的準確性分析技術來找出DNA片段（cfDNA）概況，cfDNA全名為Cell-free DNA，為存在血液中的游離DNA。

最早Cell-free DNA的發現並不是在癌症患者身上，而是在1947年的法國科學家Mendel和Metais在健康人的血清及血漿中，透過高氯酸沉澱的方法偵測到DNA的存在，但在1953年DNA雙股螺旋發現才將DNA當作遺傳物質的成分。

cfDNA主要存在於血漿中，為游離的DNA片段（可能來自於腫瘤，也可能來自於正常細胞），而來自於腫瘤的cfDNA又稱作circulating tumor DNA (ctDNA)，如果是腫瘤細胞脫離腫瘤組織，進入血液中循環則稱作循環腫瘤細胞 (Circulating tumor cell CTC)。

●肺癌病例更早被發現

這間生技技術公司在利用800名接受肺癌篩查的患者中後發現該工具能夠檢測出大約90%的癌症病例。研究人員近一步改進的篩查和檢測技術可以讓更多的肺癌病例更早被發現，這將大大改善結果。

Delfi營運長Peter Bach在一份聲明中說：「這些結果表明，Delfi肺癌篩查技術可以為我國民眾提供方便、高效的檢測，協助減少肺癌死亡的死亡事件。」他還補充說：「我們已經開始對1700名患者進行前瞻性病例的對照研究，以產生臨床證據，為商業化的肺試驗提供支持。」

●利用最早的時間發現癌症

與低劑量CT掃描（LDCT）技術相比，血液檢測其實更容易進行，也允許更多人在更短的時間內進行檢測。利用人工智能的力量來尋找腫瘤是非常常見的，這也不是該技術第一次被用於癌症檢測，過去就有其他系統能夠檢測到大腸癌和乳腺癌，有了這些正確聰明的工具，醫學專家就能夠以更高的比率和利用最早的時間發現癌症，這樣的輔助效果會拯救無數生命。