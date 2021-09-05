調查局南機站上周偵辦民進黨籍南部某立委疑涉違反《政治獻金法》案件，約談1名男性證人查證，結果證人趁女調查官滑手機之際，當面竊走調查筆錄與提示證據影本，事後向該名立委通風報信，立委向調查局關切後，調查局始知筆錄遭竊，偵查內容外洩；調查局已指示南機站另案偵辦證人涉嫌竊盜罪刑責外，也要求政風室調查釐清當天訊問證人的2名調查官的過失洩密罪刑責及行政責任。

由於調查局才剛發生航基站調查官徐宿良盜賣毒品案，灰頭土臉之際，又發生筆錄遭偷走事件，加上立法院開議在即，調查局頗為難堪。

目前調查局已要求南機站調查自清，追查失竊筆錄流向外，並提出該事件調查報告，政風室預計下周約詢當天訊問的2名調查官，釐清責任，由於洩密罪有處罰過失犯，2名調查官除有行政疏失，需負行政責任外，還可能涉及《刑法》132條第2項過失洩密罪。

據指出，南機站日前接獲檢舉，指民進黨南部1名出身政治世家的立委資金異常，疑有違反《政治獻金法》情事，經清查立委及相關證人金流後、上周約談1名男性證人到案查證。

據了解，負責訊問證人是南機站2名調查官，由男調查官負責詢問，另名盧姓女調查官在旁負責筆錄製作。詢問結束後，男調查官認為證人說詞有所保留，等證人在筆錄上簽名後，先離開詢問室與長官討論後續作為，留下盧女與證人在詢問室。

結果該名證人利用詢問室僅他跟盧女在場，而盧女在滑手機，未注意他的機會，在相隔電腦螢幕掩護下，擅自取走桌上1分筆錄及詢問時提示的證物，盧女當下並未察覺。

盧女後來發現筆錄短少，誤以為是少印，又離開詢問室去加印筆錄給證人簽名，證人將筆錄帶出南機站，告知該立委辦公室主任；立委知悉被調查後，詢問高雄市調處鳳山站據點，據點向主管回報，立委也向調查局高層詢問，質疑南機站辦案手法不當，調查局才知筆錄外流。