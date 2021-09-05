近日全台發生多起職業災害，其中高處墜落危害甚重，台中市政府勞工局呼籲，若勞工從事高度2公尺以上的屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作台、擋土牆、擋土支撐、施工構台、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋台等場所作業工作應設置防墜措施；勞工局將該項目列入今年勞檢重點檢查，守護勞工職業安全。

勞工局長張大春說，高處作業是職場上危險的作業項目之一，勞工局已將墜落災害預防列為減災重點檢查項目。張局長也提醒，近日戶外高溫悶熱加上COVID-19防疫須戴口罩，為避免勞工工作中發生熱衰竭、熱痙攣及熱中暑等情形，請勞工朋友在作業期間，務必記得多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況，避免因身體溫度上升導致熱危害。

台中市勞動檢查處說明，如在易踏穿的材料所構成的屋頂從事作業時，應設置具有適當強度且寬度30公分以上的踏板，同時使用背負式安全帶、安全帽及其它必要防護具，且安全帶應確實掛置於安全母索上，並於屋頂設置安全網、堅固格柵等防墜措施。

台中市勞動檢查處強調，事業單位針對危險性作業，像於屋頂或局限空間作業時，應配合事前至勞檢處網頁通報其施工或作業期程，藉由通報管理機制，掌握作業資訊，提早介入檢查及監督，以有效預防職業災害，提升台中市職業安全衛生水準。