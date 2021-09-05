旅美教授林環牆日前再度質疑蔡英文總統的「論文門」，並曝光一份文件指出，考選部曾想查蔡英文博士學歷。考選部澄清，這是通案性的作法，並無例外。而在考選部做出回應後，林環牆今（5）日又提出質疑，要求考選部或蔡英文公開回答3個問題。

考選部2日澄清指出，78年底之前，由於國人或外國人持國外學歷報考國家考試，其國外學歷必須符合教育部採認規定，考選部歷來均函請教育部協助，由教育部函轉駐外單位查證，此實為通案性的作法，並無例外。而該案為「申請國外學歷採認的考試報名資格案件」，適用於所有持國外學歷報考國家考試的考生，並無針對任何個人。

考選部也說：「由於蔡總統前於76年間向考選部申請認定國家考試應考資格，考選部乃依機關權責，將其繳交之倫敦政經學院哲學博士學位證書，函請教育部協助查證，教育部遂轉函駐英國自由中國中心協助查證。」

對此，林環牆透過「獨立觀察」臉書指出，考選部這番說詞主要在解釋，何以蔡英文已當了三年多的政大副教授，但還需要再度要求「駐英自由中國中心」向倫敦大學在三年內做第二度查證，以證實蔡英文那誨莫如深的所謂「LSE法學博士學位」。而考選部的理由是，蔡英文在1987年間主動要考選部認定她參加國家考試的應考資格，但真是如此嗎？

林環牆認為，考選部或蔡英文應公開回答3個問題。首先是1987年間，蔡英文是參加了何種「國家考試」？第二，按教育部2020年1月8日在媒體揭露的文件，蔡英文號稱已在1984年7月5日被倫敦大學「中央註冊組」（The University of London Central Registry）認證了？這封認證函是A.M. Amos署名，但由神秘女士甘乃迪（P C Kennedy）代簽，問題是：「既已認證過了，何須在3年內再度由這一位神秘女士又認證一次？」

林環牆接著指出第三個「嚴重的問題」，他質疑，為什麽1987年倫敦大學的認證函竟有三個不同版本？且這三個版本的簽名者，都是神秘女士甘乃迪，而這三份不同版本的認證函，都是來台灣教育部或法院所釋釋出的的官方文件。

林環牆質疑，為何1987年倫敦大學的認證函有三個不同版本？且簽名者都是神秘女士甘乃迪。（圖／摘自獨立觀察臉書）

對此一情形，林環牆痛批，蔡英文這個暗黑政權糟蹋法律、濫用國家機器，進而三度變造1987神秘女士所簽名的所謂「倫敦大學認證函」，讓他感到震驚與痛心。

林環牆進一步解釋，第一個版本是夾藏在前檢察官黃偉的賀德芬教授不起訴卷宗裡，非常粗陋，且這一份認證函的抬頭竟然沒有「University of London（倫敦大學）」的字樣，也無台灣外館的核實簽章。而版本二與版本三也都是官方保留文件，都是版本一的變造改良版，如果認證函屬實，為什麽這三份會沒有同屬一個合格正式大學文書的格式呢？也沒有外館核實簽章。

此外，林環牆也質疑，那份送去英國認證的所謂「博士證書」，理應也被外館核實簽章，但如今安在？他也要問，那一位神秘女士甘乃迪究竟是誰？她在英國呢？還是在台灣？