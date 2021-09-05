高雄1名83歲老翁早年事業有成，賺進上億財產後開始風流，經常更換女伴，絲毫不顧及家中妻子，甚至將妻子趕出家門，接小三同住，不過晚年他事業垮掉，住進榮民中心，反而控訴妻子對他不聞不問，遭妻子鐵了心訴請離婚，他仍一口咬定是妻子將他財產捲走並離家，法官認為他無法舉證此事，仍判准離婚，可上訴。

判決書指出，該老翁公司內1名前員工出庭表示，老翁以前經常帶「各個女友」參加公司聚會，還會向他人介紹「這是我老婆」，公司許多同事都知道老翁不只1個女友，且老翁曾將元配趕出家門並換門鎖，在老翁妻子離開家裡後，老翁仍過上優渥日子，沒有財產被掏空的跡象。

該名前員工說，老翁後來跟1名王姓女友住在一起，晚年事業衰敗後，他住進榮民之家，疑似是王女將老翁財產奪走，王女之後還要求元配帶走老翁。而老翁的兒子也稱，他的母親在2011年罹癌，父親從未探視照顧過，也承認父親交過多名女友；不過老翁仍堅稱是妻子捲款後自行辦離住處，他承認自己生性風流，「喜歡照顧女性友人」。

該老翁表示，他如今83歲窮困潦倒，但妻子對他不聞不問，並認為婚姻出問題，妻子的問題較大；法官認為，老翁無法證明妻子捲款潛逃，反而是他多次外遇導致消磨感情，並逼迫妻子搬離住所，對方罹癌時也未曾探望，認為婚姻裂痕已無轉圜餘地，因此判准離婚。可上訴。