夠愛才能這樣做！

情侶相處久了，進入老夫老妻的階段，總會培養出彼此獨有的默契與習慣，在對方面前已經毫無形象可言，一早醒來就幫另一半清眼角的眼屎，想放屁的時候也不用忍耐，直接放屁給另一半聞，雖然這些舉動別人看來有點噁心、奇怪，但其實你們能在彼此面前這麼「做自己」，是因為你們都深愛對方最真實的一面。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議情侶間有哪些甜蜜的怪癖行為，你們被說中了幾項呢？

NO. 10 創造彼此才懂的外星語言

感情好的情侶不只每天都有聊不完的天，還會進化到獨創新語言「外星語」，兩人聊天過程不斷夾雜各種簡稱、奇怪的符號，外人根本看不懂也聽不懂，但講著外星語的情侶卻能越聊越起勁，這種「世界上只有你懂我的梗」的感覺，讓許多網友都很有共鳴，「我都會跟男友一起學貓叫」、「莫名其妙的默契」。

真愛指數：✭✭

NO. 9 不怕腳臭也要親你腳趾

出門上班穿襪子好幾個小時，回到家後另一半卻不嫌棄腳臭，反而還對著腳趾又親又玩，甚至有人親得太陶醉，順便將對方的腳趾塞進自己的鼻孔。雖然這畫面若是被別人看到，一定會覺得非常傻眼，但是有些網友透露，會這麼做通常是因為覺得另一半的腳很可愛，只要是另一半的腳，再臭都可以說成是香的，可見真愛的偉大～

真愛指數：✭✭✭✭

NO. 8 故意放屁、打嗝給你聞

遙想還沒交往的曖昧期間，約會時在對方面前會非常注重形象，想放屁、打嗝都必須忍住。不過進入老夫老妻階段，已經習慣用最自然的方式與對方相處，放屁、打嗝都是家常便飯，還會有人故意在另一半面前放屁、打嗝，不忘問一句「臭嗎？」有些情侶甚至互相比賽誰放的屁比較大聲，也是製造情趣的一種方式。

真愛指數：✭✭✭

NO. 7 當你的不求人幫忙抓癢

有時候身體突然莫名癢起來，尤其是背部癢的時候，更難抓到癢處，這時就會請另一半幫忙抓癢，由於請朋友幫忙抓癢有點奇怪，因此「幫忙抓癢」可說是情侶限定的親密行為呢！許多網友分享，自己已經成為另一半專屬的「不求人」，時不時就要為對方提供「專業抓癢服務」，練就一番工夫後，對於對方喜歡的抓癢方式、位置都暸若指掌，十分甜蜜。

真愛指數：✭✭✭

NO. 6 幫你清痘痘、耳屎超療癒

「昨天又幫男友擠痘痘了」、「喜歡幫女友挖耳屎」，時不時會有網友分享自己幫另一半清理痘痘、粉刺，甚至是耳屎、眼屎的文章，特別是很多女生看到男友長痘痘時，會馬上化身美容師，用專業工具小心翼翼地清出男友的痘痘，最後還要拍張「洞洞照」跟網友分享，很多人看了照片大讚「超療癒」、「幫男友擠痘痘很紓壓」。

真愛指數：✭✭✭✭✭

NO. 5 「人家餓餓～」疊字講話好肉麻

有些人平常正經八百，和另一半相處卻秒變身「疊字狂魔」，「鼻鼻，人家想吃飯飯了」、「寶寶，幫我拿水水好不好」，常有人說談了戀愛會變幼稚，明明已經成年了，跟另一半講話卻要用疊字，聽起來很肉麻，同時也很甜蜜。網友透露，自己只會在另一半面前顯現出這樣幼稚的形象，是因為相信對方能夠接納自己最真實的一面。

真愛指數：✭✭

NO. 4 趁你不注意偷打你的屁股

情侶在平淡生活中，偶爾製造一些肢體互動，有時能讓感情越來越好，「輕打對方屁股」就是一個方式。網友分享他們有時會趁另一半不注意的時候，偷偷打一下對方屁股，被對方逮到後，還會上演「互打屁股」的戲碼。

但是有些人可能不喜歡在公共場合被打屁股，想要藉由這招增進感情的話，還是要先問清楚對方的意願。

真愛指數：✭✭

NO. 3 時不時捏你的臉頰、腰間肥肉

明明覺得自己有小腹、嬰兒肥，但另一半不但不嫌棄，還常常要捏一下你的臉及腰間肥肉，一邊讚美你「好可愛」，一邊苦勸你不要減肥。

許多網友表示，自己坐在機車後座時，一定要捏一下另一半的肚子，才會覺得有安全感，「騎車停紅燈時會故意玩男友肚肚肥肉」、「騎車就是要摸肚肚」，不過在摸之前記得先確認對方不怕癢，以免發生慘劇呀～

真愛指數：✭✭✭

NO. 2 看到你就咬一口留下專屬印記

﻿無聊的時候，咬一下另一半的肩膀；生氣的時候，咬一下另一半的手，很多人在戀愛的時候，像是變成一隻怪獸一樣，時不時就要咬一下對方，網友聲稱這樣有紓壓的效果，而且輕輕咬一下，就像是撒嬌、留下印記的感覺，會讓伴侶覺得非常可愛。但咬伴侶的時候千萬要控制力道，如果不小心咬太大力，可能會弄痛對方、留下傷口。

真愛指數：✭✭✭✭

NO. 1 汗臭、腳臭、體味都聞好聞滿

許多網友指出，每當另一半回到家，脫下穿了一整天的上衣、襪子，自己就會趕快拿起來，像是吸毒一樣狂吸，讓另一半看傻眼，特別是壓力大的時候，只要聞一下另一半的體味，就能馬上恢復活力。這股獨特的「男友味／女友味」讓眾多網友十分著迷，「撲上去大口大口吸」、「照三餐吸爆」、「我都直接貼在他腋下聞」，愛你愛到連你的臭味也深深愛著，這不是真愛，什麼才是真愛呢？

真愛指數：✭✭✭✭✭

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月01日至2021年08月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情侶怪癖』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」