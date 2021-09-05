【愛傳媒左化鵬專欄】湖山勝處翁兄家，槐柳陰中野徑斜。水滿有時觀下鷺，草深無處不鳴蛙。籜龍已過頭番筍，木筆猶開第一花。嘆息老來交舊盡，睡來誰共午甌茶。摘自宋．陸游「幽居初夏」，略改兩字一。

9月2日午後，幾位好友，應邀前往翁義林、邱文苑夫婦的大溪雅居作客。這對賢伉儷是復興岡二十三期校友，兩人雖不同系，但因對音樂的共同愛好，琴瑟和鳴，締結連理 。

退休後，半居台中鬧市，半隱於頭寮九芎宮古道上的雅居，你撫琴，我吹簫，你高歌，我吟詩，夫唱婦隨，快活似神仙。

主人好客，義林兄忙著下廚準備糕點和烹茶待客。我們隨意參觀了他們的雅居，室內擺設，除了鋼琴等大件西洋樂器，觸目所及都是竹壎、古琴、手碟、姆指琴、洞簫等難得一見的傳統樂器。

這些古𥚃古怪的樂器，一經女主人邱文苑的巧手撥弄，人來瘋似的，發出宮商角徵羽各種不同美妙的音符， 聽得我們過癮極了。

「撫琴低吟思古調」「和韻高歌憶舊情」。這是掛在牆上的一副對聯。

邱文苑是國內著名的聲樂家，她平素就喜歡玩弄各種樂器，熟悉昆曲「工尺譜」古琴「減字譜」，尤擅長中國民歌、琴歌和詩詞吟唱，曾錄製詩經、楚辭、唐詩、宋詞、元曲等古詩詞不下千百名篇。

琴聲笛韻，幾十年來，她推廣古詩詞教學，不遺餘力。在他家的客廳裡，我淺啜著男主人剛烹好的日月潭紅茶，望著義林兄那一張笑臉，想像他吹簫，夫人吟唱紅樓歌語「葬花吟 」。夫人撫琴，他扯開嗓子高歌「大江東去 」。

窗外飄下了小雨，煙雨濛濛，推窗望去，頭寮大池的美景盡收眼底，湖中有一座全台灣唯一的水上土地公廟，土地爺爺畢竟比我們有福，我們難得一次來作客，祂卻可以每天豎起耳朵，聽他們夫妻唱歌。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。