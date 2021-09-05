【愛傳媒游文玫專欄】9月3日上午中華民國畫廊協會在華山小客廳舉辦台北國際藝術博覽會與文化部合作的新人推薦特區MIT ，以及原民會新銳藝術家記者會，此次舉辦記者會的目的是向媒體宣告11位藝術家的名單、作品風格與媒合畫廊，另一目的也是向藏家群推薦台灣新銳的藝術家，因此特別邀請ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會執行委員代表、榮譽顧問代表以及畫廊協會藏家聯誼會代表參加記者會，6位代表同時兼俱藏家身份，從台北藝博不同職務範圍的觀點至收藏家賞析的角度，與現場藝術家進行互動，交流範圍從作品理念、創作脈絡、展區呈現等。

希望透過收藏家與藝術家在展前記者會的初體驗，搶先曝光亮點作品，並預熱10月22日-25日的ART TAIPEI台北國際藝術博覽會！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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