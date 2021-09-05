【愛傳媒黃珊珊專欄】我家有一隻可愛又有點大隻的狐狸犬，她叫小俠，但因為我早出晚歸，她現在最常待在鄰居家，吃好、睡好，還有鄰居叔叔阿姨幫她洗澡，每天下班接她回家，看她到處跑來跑去，很開心的樣子，一整天工作的疲憊都完全消失，這應該也是很多毛小孩家長的心聲吧！

很多人家裡都有貓貓狗狗，為了讓我們親愛的「家人」有舒適又幸福的生活空間，我們也持續努力，希望成為動物友善城市，在週末假日的台北街頭，有免提籠的友善狗狗公車，另外還有9座可以讓狗狗「解放」、自由奔跑的 #狗公園和狗活動區，在動物之家認養犬貓還有附贈一年期的寵物保險。

除了市府提供的福利之外，也有眾多商家業者共同響應寵物友善的政策，和我們一起努力，打造適合人與動物和諧共存的好環境。而台北作為一座動物友善城市，希望能幫助流浪動物找到自己的家，也能降低人類與野生動物的衝突，彼此和平共存。

最近競爭激烈的馬來貘寶寶取名活動，讓大家一起參與，也讓動物們成為生活中的一部分，不管是家裡的寵物、流浪動物或是野生動物，他都和我們一樣住在台北市，都是台北市的市民！

這個月是「台北動物保護月」，希望把所有動物政策、活動都整合在一起，今年的主題是對同伴動物不離不棄，對野生動物勿驚勿擾，希望透過長達一個月的活動，讓大家一起守護家中的毛小孩，也能一起愛護野生動物。

到貓咪也瘋狂公益協會看貓貓，每一隻毛小孩都是珍貴的生命，大家一起讓寵物環境越來越好。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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