2017 年從寫真界出道的 25 歲日本女星「林夢」，靠著 F 級美乳、甜美長相很快就引起注目，去年因出演 Netflix 戀愛實境秀《雙層公寓：東京篇》，知名度又更上一層樓，在 IG 上還吸引到逾 47 萬人追蹤，人氣超夯！

近日，林夢為雜誌拍攝了一組寫真照，只見她分別換上「黑色蕾絲內衣」、「藍色比基尼」等多套造型，唯美解放胸前那一對「F 級上圍」，而身高有 168 公分的她，同時也曬出「修長美腿」和「21 吋纖腰」，畫面相當性感！

圖/micmicidol.com (JKF 提供)

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事實上，林夢在出道前是一名 OL，2017 年從寫真界出道後，隔年便獲得「日本賽車皇后大賞」最佳新人，直到 2019 年，又拿下「年度賽車皇后 18-19」，成為第一位北海道出身的獲獎者，年紀輕輕就在賽車皇后圈奠下不可撼動的地位。

過去也曾分享維持體態的秘訣的她，認為許多人會小腹凸出，都是因內臟下垂所致，因此必須矯正骨盆，協助內臟歸位，建議大家可以多做提腿運動，持之以恆就能像她一樣練出馬甲線及水蛇腰啦！

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雖然去年經歷了《雙層公寓：東京篇》停拍、好友「木村花」輕生，但她還是強打精神繼續工作，如今又能看到女神重新展露笑容，對粉絲來說無疑是最棒的事啦！

(本文由 JKF 提供)