今晨民眾在光復國小附近，一處水流湍急的圳溝內，發現有人跌落至內，救難人員見水閘門內有一隻手，趕緊協請農田水利會光復站人員關閉閘門，避免水不斷流出，將他拉上後，已明顯死亡，至於詳細事發原因，仍待警方調查。 （花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名家住花蓮縣光復鄉的80歲吳姓老翁昨晚騎著機車出門遲遲未歸，今晨民眾在光復國小附近，一處高約1.5公尺、水深80公分，水流湍急的圳溝內，發現有人跌落至內，救難人員趕緊將他拉上後，已明顯死亡，疑似昨晚就因跌落而不幸溺斃，至於詳細事發原因，仍待警方調查。

消防隊第二大隊今天清晨6點50分許，接獲民眾報案指出，光復成功街409號近光復國小附近溝渠，疑似有人跌落深度頗深水溝內，水流湍急，需梯子救援，生命跡象不明。

光復分隊小隊長吳沛原表示，獲報後，同仁前往現場發現，水溝閘門有一隻手，推測應該是有人溺斃在內，第一時間趕緊通知水利署人員，不過疑因今天是周日休息，聯繫不上，則請農田水利會光復站人員，盡速到場關閉水溝閘門，暫緩灌溉用水流出。

據了解，吳翁昨晚騎機車出門後就沒有回家，家屬一早在閘門前段發現吳翁的機車，前往查看後，發現水溝內疑似有人跌落，趕緊通報警消，至於詳細事發原因，仍待警方調查。